Ciclista detuvo a motociclistas que se pasaron por la ciclorruta: “Me voy a quedar aquí parado”

Un joven ciclista, identificado como Andrés Tejedor, se volvió viral en redes sociales después de confrontar a un grupo de motociclistas que invadieron el espacio destinado a los ciclistas en un corredor vial de Cali . El incidente se compartió en TikTok y generó miles de reacciones.

La confrontación tuvo lugar en un concurrido corredor vial en Cali, cuando Andrés Tejedor notó que una fila de motociclistas se encontraba detrás de él, invadiendo la ciclorruta. El joven, incapaz de pasar por alto esta infracción, decidió tomar medidas y comenzó a grabar la situación.

"Ando bien ofendido en la ciclorruta, me voy a quedar aquí parado porque aquí no deben andar motos. El que quiera, que se devuelva, no me voy a mover", comentó Andrés Tejedor.

Los motociclistas intentaron persuadir al ciclista para que se apartara y les permitiera pasar, pero Andrés Tejedor se mantuvo firme en su posición, insistiendo en que la ciclorruta no era un espacio adecuado para conductores de moto. "Métanse, esto va para redes sociales. Estoy aburrido, me hago matar hoy", agregó.

Hasta el momento, el video de la confrontación acumuló más de dos millones de reproducciones y más de 510,000 'me gusta' en TikTok, convirtiéndose en un tema candente en las redes sociales. La reacción en redes sociales, con algunos internautas expresando su apoyo a la valiente acción de Andrés Tejedor, mientras que muchos otros la critican.

"Pueden decirle lo que sea, pero la tiene clara", "es el verdadero bicibandido", "nos representas a todos los ciclistas", "me hizo el día" y "si se lanza al concejo, voto por usted", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

