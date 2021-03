No activar

'Claudia Potter': los divertidos memes por la capa de Claudia López en jornada de vacunación La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es tendencia en redes sociales por usar una particular capa para acompañar la jornada de vacunación masiva contra el coronavirus. Su particular atuendo llamó la atención de los internautas y las burlas y memes no se hicieron esperar.