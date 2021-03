Familia de mesero asesinado en Transmilenio denuncia que Claudia López no cumplió con ayudas

El panorama dramático y triste aún no pasa en la familia Muñoz, la mamá, los hermanos, y el hogar de Oswaldo Muñoz quedó en abandono. Este hombre que perdió la vida en medio de un robo en Transmilenio , el pasado 29 de octubre, era mesero, responsable del sustento de sus seres queridos.

Luz Mery Muñoz conmovió en su momento no solo a Bogotá , sino a todo un país con un duro mensaje. “Por qué muere en un Transmilenio, por qué no hay seguridad, es mi hermano, esto es muy duro, no quiero que haya más muertos”.

Aunque estas palabras fueron hace ya cuatro meses, el sentimiento de esta mujer sigue siendo el mismo, sobre todo por la crítica situación que atraviesa su familia. Ella pide que este hecho no se olvide y sobre todo que se cumplan las garantías y ayudas que la misma alcaldesa les prometió.

“La señora alcaldesa me llamó, me dijo que lo sentía mucho y me dijo que no íbamos a estar solos, que nos iba a ayudar. Se comprometió a ayudarnos en el empleo, ella dijo que iba a pasar a la casa, nunca lo hizo”, le contó a BLU Radio Luz Muñoz.

El desespero es grande, cuenta que hay días que inclusive no han tenido para el pan diario. “La señora alcaldesa nos dijo que iba a haber empleo para mí, que a mis hermanos no les iba a faltar nada, Oswaldo era el que veía por ellos dos, ellos no pueden trabajar, uno depende del otro y el otro de todos, los van a desalojar”.

Ha tocado puertas, llamado, buscado, recorrido la ciudad y nunca más volvió a recibir ni un solo mensaje por parte de las autoridades. “Psicológicamente estamos mal, ella dijo que nos iba a ayudar 6 meses con el arriendo, con lo único que han cumplido es con un mercado y fueron tres meses, no han ayudado con lo del arriendo”.

Además, reitera el compromiso de capturar responsable en este crimen, 4 meses después aún no hay respuesta.

“Nosotros estamos prácticamente en la calle, yo le he hablado a todo el mundo y todo el mundo se olvidó del caso de mi hermano, no sabemos nada de la Fiscalía, no nos entregaron el celular de él, nada”, dijo.

El pasado 19 de noviembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , en una rueda de prensa donde se anunciaron resultados de seguridad en Transmilenio, a propósito de este hecho, hizo este compromiso: “La Secretaría de Gobierno y nuestro equipo de derechos humanos tienen precisas instrucciones mías para contactar a la familia, ver cómo más podemos apoyarlos. Cada familia que tiene una pérdida no solamente tiene un duelo, sino una situación económica, nuestro equipo los contactará”.

BLU Radio contactó al equipo de trabajo de la alcaldesa Claudia López, quienes aseguraron que iban a consultar a las entidades respectivas encargadas de este trabajo con la familia Muñoz, pero no hubo una respuesta más allá.