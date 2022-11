Colombia pide libertad de Leopoldo López y trato digno a Andrés Pastrana

El Gobierno colombiano rechazó los calificativos y señalamientos emitidos en las últimas horas por el presidente Nicolás Maduro y algunos miembros de su gabinete contra el expresidente Andrés Pastrana y pidió al vecino país darle al exmandatario un trato acorde con su investidura de exjefe de estado.

A través de un comunicado, la Cancillería recalcó que el exmandatario está en todo su derecho de decidir a quien visita durante su estadía en Venezuela, esto en referencia al impedimento que tuvo para ver a líder opositor Leopoldo López, recluido en la cárcel de Ramo Verde. Al tiempo el ministerio se mostró confiado en que el gobierno de Maduro le explicará a Pastrana las razones por las que no se autorizó su ingreso al centro penitenciario.

Afirma el texto que, al tratarse de un viaje privado y al no recibir una solicitud de intervención, la Embajada de Colombia en Venezuela no se encargó de coordinar dicha visita; sin embargo aclaró que las autoridades diplomáticas en esa nación están dispuestas a atender lo que el expresidente colombiano requiera.

“Esperamos que el exmandatario pueda coordinar, con las autoridades venezolanas correspondientes, una visita a Leopoldo López. Esperamos que Leopoldo López recupere su libertad lo antes posible”, finaliza el documento.

Este es el comunicado emitido por la cartera de María Ángela Holguín:

Con relación a la visita del expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango a la República Bolivariana de Venezuela el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informa que:

Rechazamos los señalamientos y calificativos en contra del expresidente Andrés Pastrana Arango. El Gobierno de Colombia espera que el exmandatario reciba el trato digno que reviste su investidura de ex jefe de Estado.

El expresidente, quien realizó una vista de carácter privado a Venezuela, está en su derecho de decidir a quién visita, y será el Gobierno venezolano el que le explique las razones de por qué no autorizó su visita al señor Leopoldo López.

Al tratarse de un viaje privado, y al no recibir una solicitud de intervención de su parte, la Embajada de Colombia en Venezuela no se encargó de coordinar dicha visita; sin embargo está dispuesta a atender lo que el ex presidente Andrés Pastrana pueda necesitar.

Esperamos que el exmandatario pueda coordinar, con las autoridades venezolanas correspondientes, una visita a Leopoldo López.

Esperamos que Leopoldo López recupere su libertad lo antes posible.

Bogotá, 26 enero de 2015