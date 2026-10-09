Colombia se levanta con huevos: avicultores donarán un millón de huevos e invitan al país a sumarse

En Colombia, el huevo hace parte de la alimentación cotidiana de millones de familias y representa una fuente de proteína cercana y versátil. Ahora, ese alimento también será el punto de encuentro de una movilización nacional por la solidaridad. Con este propósito, los avicultores colombianos presentan "Colombia se levanta con huevos", una iniciativa que busca sumar al sector, a las familias y a la ciudadanía alrededor de una causa común, como lo es el contribuir a que más personas tengan acceso a alimentos de calidad.

Esta iniciativa surge en un contexto en el que el huevo mantiene una presencia fundamental en la mesa de los colombianos. De acuerdo con las cifras consolidadas por Fenavi, el país cerró el año pasado con una producción de 19.402 millones de huevos y un consumo de 366 unidades por persona al año, equivalente, en promedio, a un huevo diario según las cifras más recientes publicadas por Fenavi.

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Aunque el país ha registrado avances, el acceso a una alimentación adecuada sigue siendo un desafío. Según el DANE, en 2025 el 21,1 % de los hogares colombianos enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave, frente al 25,5 % registrado en 2024. Cifra que demuestra que uno de cada cinco hogares aún experimentó dificultades para acceder a alimentos suficientes y de calidad. En este contexto, Colombia se levanta con huevos busca sumar esfuerzos para contribuir a la alimentación de personas y familias en condición de vulnerabilidad.

La campaña comenzará el próximo 9 de octubre, en el marco del Día Mundial del Huevo, con un aporte inicial de los productores. La avicultura colombiana, que según Fenavi tiene presencia en 676 municipios del país, se sumará a esta movilización solidaria con la donación de un millón de huevos a los Bancos de Alimentos, contribuyendo a llevar proteína de alta calidad a personas y familias que más lo necesitan.



La iniciativa busca que el propósito trascienda al sector avícola. En una segunda fase, todos los colombianos podrán sumarse a través de donahuevos.co, plataforma desde la cual podrán realizar sus aportes desde cualquier ciudad, municipio o región del país. La invitación parte de una idea sencilla, no importa el tamaño de la donación, porque cada huevo suma. De esta manera, la campaña busca convertir un gesto cotidiano en una oportunidad para movilizar la solidaridad y multiplicar el impacto del aporte inicial de los avicultores.

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“Los avicultores sabemos que alimentar también es una forma de construir país. Por eso, queremos que este millón de huevos sea el primer paso de una movilización que nos permita unir esfuerzos y llevar solidaridad a quienes más lo necesitan. Queremos invitar a que cada persona, desde donde esté, pueda aportar a esta causa y contribuya para que todos en el país puedan decir que Colombia se levanta con huevos”, señaló Olga Patricia Castillo, Directora del Programa Huevo de Fenavi.

La movilización cerrará el 25 de octubre con el Reto: Colombia se levanta con huevos, una carrera que reunirá a 6.000 personas en recorridos de 7 y 11 kilómetros. La jornada conectará el deporte, la alimentación y la solidaridad alrededor de una misma meta. Una parte del valor de cada inscripción será destinada a la compra de huevos que serán donados, a través de ABACO (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia), a poblaciones que lo necesitan.

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Así, la campaña propone tres momentos para sumar esfuerzos, el aporte inicial de los avicultores, la participación de los colombianos mediante donaciones y el encuentro deportivo que permitirá cerrar esta movilización alrededor de una causa compartida.

Colombia se levanta con huevos busca dejar un mensaje que trascienda la campaña, un país se levanta cuando su gente se une, cuando es solidaria y cuando trabaja para que más personas puedan acceder a una alimentación adecuada. Los avicultores dan el primer paso con un millón de huevos; después, invitan a los colombianos a multiplicar ese esfuerzo y, finalmente, a encontrarse para correr juntos por esta causa.

Acerca de Fenavi

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La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) es el gremio que representa al sector avícola colombiano. Con más de tres décadas de trayectoria, la organización trabaja por el fortalecimiento, la competitividad y el desarrollo sostenible de la industria del pollo y el huevo en el país.