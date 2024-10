Colombiana en Estados Unidos gana más de $700.000 en solo 6 horas con este trabajo

Una joven colombiana, identificada como Diana, ha sorprendido a muchos tras revelar que gana más de 700.000 pesos colombianos en tan solo seis horas de trabajo en Estados Unidos . Actualmente, la joven reside en Las Vegas, donde compagina sus estudios con un empleo como mesera.

Gana más de $700.000 en solo 6 horas como mesera

En un video compartido el pasado 6 de septiembre, Diana mostró el dinero que ganó en un turno de seis horas, afirmando que recibió 173 dólares en propinas, lo que equivale a aproximadamente 730.000 pesos colombianos.

"Acabé de llegar de trabajar y les voy a mostrar cuánto me hago en propinas trabajando como mesera acá en Estados Unidos. La verdad, solo trabajo dos días: los viernes y los sábados, y a veces los domingos, pero no siempre trabajo los domingos", comenta la joven al inicio del video.

El clip se ha vuelto viral, acumulando más de un millón de reproducciones, cientos de comentarios y más de 29.000 'me gusta'. Sin embargo, Diana también ha querido aclarar que, aunque la cifra parece considerable, la realidad del trabajo es más complicada. "Así como se gana, se gasta, y el doble", advierte, señalando que el salario base es bajo y que depende en gran medida de las propinas.

Diana enfatiza que no todos los días son igual de lucrativos, mencionando que en ocasiones las propinas pueden ser tan solo de 50 o 60 dólares. “Una mujer que cuente billete y no chismes🙏🤑”, “Es cierto yo en propinas me han dado hasta más de 200 en un día”, “Lo de una quincena 😭😭😭😭”, “Es muy buena plata”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.

Trabajos mejor pagados en EE. UU., según la IA

Los trabajos mejor pagados en Estados Unidos suelen estar en sectores como la tecnología, la salud y la finanza.



Médicos y Cirujanos: Con un salario promedio que puede superar los $200,000 anuales, los médicos, especialmente los especialistas, se encuentran entre los profesionales mejor pagados. Odontólogos: También con ingresos superiores a los $200,000 anuales, los odontólogos, especialmente los ortodoncistas, disfrutan de altos salarios. Farmacéuticos: Los farmacéuticos tienen un salario promedio de alrededor de $130,000 al año. Directores de Tecnología (CTO): Los líderes en tecnología, como los CTO, pueden ganar entre $150,000 y $300,000, dependiendo del tamaño de la empresa y la ubicación. Ingenieros de Software: Con la creciente demanda de tecnología, los ingenieros de software experimentados pueden ganar entre $100,000 y $200,000 anuales.