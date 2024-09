Colombiana en México y con varios títulos se viraliza: "Desempleada y perdida en la vida"

Paula Rosselli, una joven colombiana que estudió biología marina, ha captado la atención de miles en redes sociales tras compartir su situación de desempleo en una publicación en X. La publicación, que rápidamente se viralizó, revela la lucha de Paula, quien a pesar de contar con múltiples logros académicos, se enfrenta a una realidad que no esperaba.

En el mensaje que compartió, Paula resume su recorrido en tres etapas. “Primera foto: Paula en el 2014, quedó en quinto lugar en las Olimpiadas Nacionales de Ciencias. Segunda foto: Paula en el 2019, se ganó una beca por tener el mejor promedio de su carrera. Tercera foto: Paula hoy en día, desempleada, desmotivada y perdida en la vida”, escribió.

La primera imagen muestra a Paula junto a compañeros de su colegio, Los Nogales, con el diploma que obtuvo por su destacada participación en las Olimpiadas Nacionales de Ciencias. El colegio también reconoció su logro con una publicación propia que decía: “Estamos muy complacidos por los excelentes resultados que obtuvieron los estudiantes del colegio en las Olimpiadas Nacionales de Ciencias”.

En la segunda foto, Paula aparece recibiendo un diploma de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde completó sus estudios en Biología Marina. No obstante, lo que más ha capturado la atención de los usuarios fue la tercera imagen: una Paula visiblemente decaída, reflejando su situación actual de desempleo.

Además de su éxito académico, Paula domina cuatro idiomas, algo que según le dijeron "abriría muchas puertas". Sin embargo, con ironía comentó en su perfil: “Siempre me dijeron que eso abría muchas puertas… las de un call center, al parecer”.

En su publicación también bromeó sobre la viralización de su situación: “Yo: ‘qué pena poner el #OpenToWork en LinkedIn’. También yo: pongo un tweet viral diciendo que estoy desempleada y lo ve toda Latinoamérica”.

El post generó una ola de reacciones, muchos identificándose con la situación de Paula. Comentarios como “Eres muy especial y vas a encontrar tu camino. Busca por fuera, hay grandes oportunidades”, o “No me digas eso Paula, que me espera a mí que estudio Artes 😭”, son una muestra del apoyo y la empatía de quienes viven una situación similar. Otros reflexionaron sobre el sistema educativo y las elecciones profesionales, afirmando: “Te entiendo, fue un error estudiar algo que nos gustaba y no algo que nos asegurara el estilo de vida que queríamos”.

