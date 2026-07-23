Colombiano recorrió más de 3.000 kilómetros en bicicleta para alentar a la Selección en el Mundial

Lo que comenzó como un sueño terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas de la Copa del Mundo. Andrés Gualteros, un aficionado colombiano al ciclismo y al fútbol, emprendió una travesía de más de 3.000 kilómetros para acompañar a la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Aunque el recorrido inició simbólicamente en Bogotá, Gualteros explicó en Mañanas Blu 10:30 que primero viajó en bicicleta hasta Santa Marta. Desde allí regresó a la capital y posteriormente tomó un vuelo hacia Panamá para evitar el peligroso cruce por el Tapón del Darién. A partir de ese punto comenzó el verdadero reto sobre dos ruedas.

Durante 17 días recorrió un promedio de 150 kilómetros diarios, pedaleando entre seis y ocho horas por jornada a través de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Para la expedición utilizó una bicicleta tipo gravel, especialmente equipada para cargar ropa, herramientas, alimentos y todo el equipo necesario para el viaje. Gualteros aclaró que no es ciclista profesional, sino un aficionado que practica este deporte los fines de semana y decidió unir sus dos grandes pasiones.



La travesía no estuvo exenta de dificultades. Por razones de seguridad y restricciones de seguro médico, tuvo que atravesar Nicaragua en autobús. También optó por recorrer un tramo del territorio mexicano en transporte terrestre para llegar a tiempo al partido inaugural de Colombia frente a Uzbekistán.

Selección Colombia // Foto: AFP

Uno de los momentos más especiales ocurrió al llegar a Ciudad de México sin entrada para el encuentro. Finalmente, gracias al apoyo de una marca patrocinadora, consiguió una boleta y pudo presenciar el triunfo colombiano por 3-1.

Su experiencia mundialista no terminó allí. Después de regresar a Bogotá, fue invitado por una empresa para asistir al compromiso de los dieciseisavos de final en Kansas, donde volvió a acompañar a la Selección. Incluso permaneció en Estados Unidos con la esperanza de seguir alentando al equipo en las siguientes rondas.

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Gualteros aseguró que la preparación física fue fundamental para completar el recorrido. Aunque ya había realizado viajes largos en bicicleta hacia Medellín y Santa Marta, reconoció que pedalear durante más de dos semanas consecutivas exigió una planificación especial en entrenamiento, hidratación y alimentación.

Para financiar el proyecto recibió el apoyo de familiares, amigos, algunas marcas y decenas de personas que realizaron donaciones. Como símbolo de ese respaldo, llevó durante todo el recorrido una bandera con los nombres de quienes aportaron para hacer realidad el viaje.

Tras cumplir su meta, Andrés Gualteros ya piensa en el Mundial de 2030, donde espera emprender una nueva aventura sobre dos ruedas para seguir acompañando a la Selección Colombia.

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Escuche la entrevista aquí: