Comisión indígena y afro viajará a Cuba para discutir zonas de concentración

Arias dijo que el principal punto que pondrán sobre la mesa a las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc es el de las zonas de concentración de los guerrilleros porque las comunidades indígenas no están de acuerdo con que no se les tenga en cuenta en el tema que podría afectar sus lugares de origen.

“Aunque no conocemos las zonas de concentración, sí estamos seguros que se van a cruzar con nuestros resguardos y territorios ancestrales y mientras no haya un proceso de consulta y concertación con nosotros no vamos a estar de acuerdo con eso”, dijo el consejero.

Arias dijo que las comunidades van emplear todos los alcances políticos para que sean escuchados, “el movimiento indígena ya está listo para movilizarse si no es escuchado”, explicó.

Otro punto que le será expuesto a los negociadores son los mecanismos que se tienen para la implementación de los acuerdos con el fin de salvaguardar los derechos étnicos y colectivos de las comunidades indígenas.

También dijo que se van a poner sobre la mesa los preacuerdos ya alcanzados entre las partes y que les preocupa a los afrocolombianos y a los indígenas. “Queremos que se aclare o se le dé alcance a esos acuerdos ya alcanzados”, afirmó.

Escuche en este audio más información sobre:

-El comandante del Ejército dijo que hoy al finalizar del día se tendrán respuesta sobre lo ocurrido en Montecristo, Bolívar. Por el momento son tres los generales encargados de la investigación y se busca castigar a los responsables drásticamente que sí hubo errores.

-Los casos detectados en Bogotá, Atlántico y Cauca evidencian que se estaban adulterando documentos para obtener sustancias de manera ilegal. El Ministerio alerta a las autoridades pues estas pueden ser usadas en la fabricación de cocaína.

-Un total de 225 legisladores demócratas de EE.UU., entre ellos sus principales líderes en el Congreso, presentaron hoy un documento ante el Tribunal Supremo en el que defienden la legalidad de las medidas migratorias impulsadas por el presidente Barack Obama a través de medidas ejecutivas.

-El Real Madrid ya reveló el once titular para el duelo ante la Roma y James Rodriguez está confirmado. El partido que define el clasificado a los cuartos, será en el Santiago Bernabéu a las 2:45 de la tarde