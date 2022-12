¿Cómo equilibrar cargas de las mujeres con el apoyo del hombre en el hogar?

tengan más visibilidad, trabajen y luchen por salir adelante a nivel laboral y profesional. Eso implica que ahora tienen muchas más cargas, y se ve la necesidad de conciliar con la pareja para equilibrar el hogar.

En Generaciones BLU se trató el tema del ser mujer y la equidad de género, para lo cual estuvo invitado Douglas López, magister en desarrollo educativo y social, junto a cuatro mujeres con vidas completamente distintas, quienes ofrecieron consejos y pautas de cómo sobrellevar las cargas con el apoyo de los hombres.

Douglas López inició este debate enviando un mensaje a las mujeres de eliminar el sentimiento de culpa que se produce cuando asumen el rol de madres, cambiar la visión que tienen del hombre y comprender que esta labor se debe asumir en pareja.

“El hombre no debe ser solamente el proveedor del hogar, también puede entrar en la dinámica de cuidado y compartir roles con la mujer. Una cosa es la culpa y otro tema es la responsabilidad. No te hace menos excelente mamá si no estás en ese momento con tu hijo porque finalmente el salir al trabajo es mejores oportunidades para ellos”, aseguró.

Andreina, ama de casa, Ana María Navarrete, casada y convencida de no querer tener hijos, Carolina López, madre y esposa que decidió continuar trabajando, y María Esperanza Rodríguez, madre comunitaria, contaron desde su perspectiva cómo asumieron el rol que cada una adoptó para su vida.

Por ejemplo, Ana María Navarrete afirmó que las mujeres que deciden no tener hijos no deben sentirse culpables de carecer de un instinto materno, pues en su caso el camino que escogió fue ser esposa y seguir dedicada a su trabajo, lo cual disfruta y la satisface.

En el caso de Carolina Rojas, fue difícil desprenderse de su hija para continuar con su vida laboral, se sentía culpable, pero asegura que “cuando llego a la casa me siente feliz de verla. Estar todo el día con ella no es bueno, entonces cuando encuentro un buen recibimiento me permite desconectarme del trabajo y dedicarme a ella”.

Sin embargo, estas mujeres están de acuerdo en que nunca podrán dejar de sentirse culpables por no estar 24 horas junto a sus hijos, frente a lo que Douglas dice que ningún escenario es malo, pues si decide ser ama de casa puede compartir sin acopar todos los espacios del hijo; mientras que si la madre decide continuar su vida laboral y profesional va a poder entregarle mejores cosas en cuanto a calidad de vida.

“Te sientes mejor mamá pudiendo trabajar y pudiendo llegar con todo el cariño. En esta recomposición de roles hay que apostarle a dinámicas de calidad en los escenarios que se comparte”, manifestó Douglas.