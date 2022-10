¿Cómo preparar pescado económico en Semana Santa sin intoxicarse en el intento?

Semana Santa, la temporada del año donde más pescado se consume en el país, de acuerdo con Fedeacua, un hogar compra hasta tres veces más que en cualquier otra época del año. En el mercado hay opciones desde 4.500 pesos la libra o porción, hasta importados que pueden costar 18.000 pesos por libra.

Le puede interesar: Se multiplicó la venta de pescado por Semana Santa en Santander

Publicidad

¿Qué pescado comprar este año en Semana Santa?

Si usted no es experto en la cocina hay dos especies muy fáciles de preparar: el Róbalo y el Filete de Baza, que según los expertos nunca se pasan de punto, ni aunque usted se olvide de que los dejó en la cocina por horas.

"Mucha gente le hace el feo al Filete de Baza porque es muy barato, y no es que sea malo. Este animalito solamente se daba en los mares cerca de Vietnam, pero con el calentamiento global empezó a emigrar y a encontrarse en diversas zonas marítimas. Entonces se hicieron varias campañas para incentivar su pesca y por eso es que llegó tan barato, pero este es un pescado que era muy costoso en los años noventa", explicó a BLU Radio el chef y profesor de gastronomía de la universidad ECCI, Andrés Vázques.



Asimismo, podría considerar la trucha que tiene varias ventajas a su favor. Por ejemplo, es tan nutritiva como el salmón, pero es mucho más barata porque se produce en Colombia. Prepararla es muy sencillo: solo necesita un sartén caliente y un poco de aceite.



Estos son los precios de referencia por libra o porción que se consiguen en Corabastos y otros puntos de venta:



Cuadro apanado de pescado, bocachico, o filete de baza: $4.500



Mojarra, pescado seco: $5.000



Trucha, bagre, Pargo rojo: 11.000



Camarón: $15.000



Salmón o Róbalo: $18.000



¿Cómo manipular el pescado para no intoxicarse?

Primero, asegúrese de que está comprando un pescado en buen estado

Publicidad

Este debe estar rodeado de hielo, pero en sitios alejados del mar es mejor comprarlo congelado. Recuerde que una buena pescadería no debe apestar a pescado.



Segundo, divida por porciones su compra

Una vez escoja el pescado, pídale al vendedor que se lo divida en partes de acuerdo a la forma en que va a consumirlo. Por ejemplo, separe en bolsas distintas las porciones para cada día. El pescado no puede descongelarse y volverse a congelar porque se pudre.

Publicidad

Tercero, descongélelo la noche anterior en la nevera

Por ningún motivo vaya a descongelarlo al aire libre porque esto genera un choque térmico muy fuerte y aumenta la reproducción de las bacterias.



Cuarto, límpielo bien



Este punto es especialmente importante con los mariscos, a los que debe quitarles la vena, esta contiene las heces fecales del animal y dejarlas ahí es peligroso para su salud.



Quinto, use utensilios limpios



Tenga especial cuidado con las tablas y los cuchillos.



Sexto, disfrútelo y no lo deje en el plato.



El pescado se descompone más rápido que otros alimentos, no es buena idea dejarlo para el día siguiente.