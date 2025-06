Compró un dron por Temu y pasó lo peor: “Estaba muy emocionado”

Una joven identificada en redes como @libi_alexa compartió hace unos días el desenlace frustrante de la compra de un dron en la plataforma de comercio electrónico Temu, con la intención de regalárselo a su novio. El incidente se ha hecho viral y reaviva, una vez más, la comparación entre “lo que pedí” y “lo que me llegó” que tanto circula en internet.

En el video publicado por la usuaria, se observa inicialmente el dron que pedía aparecer tal como lo describía la aplicación: “Drone plegable con cámara y control remoto, despegue y aterrizaje fácil con un solo clic”. Acompañada por su pareja, la joven muestra el aparato intacto: “Lo que pedí para mi novio, emocionado viendo cómo usar”. Sin embargo, la prueba de vuelo terminó en desastre cuando, a mitad de su ascenso, el pequeño vehículo aéreo se desvió repentinamente y se perdió de vista. “Y se marchó”, se escucha en el clip viral, dando cuenta de que el dron jamás regresó.

El registro también muestra las piezas que quedaron del dispositivo tras el incidente: hélices quebradas y restos del fuselaje, evidenciando la fragilidad del artículo. Ante el desconsuelo por la pérdida, la joven hace un comentario irónico que ha resonado entre quienes vieron la publicación: “Al menos tengo un bolso nuevo”, en referencia a la bolsa en la que Venía guardado el dron, prácticamente intacta.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Entre los comentarios más destacados se encuentran anécdotas de experiencias similares: “Jajaj me pasó lo mismo 🤣 y me tocó ir preguntando en cada casa de los vecinos si no encontraron un avión”, escribió un usuario; otro señaló con humor la falta de previsión: “Va a tocar ponerle un rollo de hilo como si fuera una cometa por si las moscas”.

Algunos apuntaron a las condiciones de prueba como factor del problema: “Probarlo por primera vez de noche y en un lugar abierto, creo que no fue muy buena idea jajaja”. Por su parte, hubo quien sugirió que el dron nunca habría alcanzado la altitud adecuada: “Ese dron es solo para una altura máxima de 10 metros y alcancé por ahí 12”.