¡Con acné! Yuya se mostró sin gota de maquillaje y sorprendió a seguidores

La youtuber Yuya les mostró a sus seguidores de Instagram su rostro sin una sola gota de maquillaje.

En sus historias la mexicana dejó en evidencia que padece de acné y aprovechó la publicación para invitar a los más de 14 millones de seguidores en esa red social a que se amen y se acepten como son.

“Enfrentar con amor nuestras inseguridades es súper valioso, usemos las redes sociales de manera más consciente”, escribió.

Según relató Yuya, decidió mostrarse al natural luego de que algunos de sus fans le preguntaran cómo tener una piel perfecta, tal como lo muestra ella en sus fotos.

“¿Por qué le decimos imperfecciones a este tipo de cosas? Ustedes creen que no me salen granos, ojeras, manchas, que no tengo poros... Y esto es totalmente falso. Obviamente tengo todo esto”, sostuvo.