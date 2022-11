Con orgullo, no creo que sepa hacer nada más que periodismo: Juan Roberto Vargas

Juan Roberto Vargas, quien se estrena como director de Noticias Caracol, confesó en Mesa Blu que desde corta edad se inclinó por el periodismo, una pasión que surgió de su gusto por el fútbol, por lo que asegura que no se ve en otra profesión que no sea esa.

“Yo sí puedo decir con orgullo que no creo que sepa hacer nada más que hacer periodismo. Yo tenía una grabadora gigante y yo ponía efectos de sonido de transmisiones de fútbol y esa era mi distracción de niño, podía durar cuatro o cinco horas jugando y narrando y terminaba con la garganta intacta y era lo que me gustaba”, relató.

Aseguró que él siempre quiso ser periodista deportivo, campo en el que se desempeñó desde que realizó su práctica profesional por el año 1989 junto a Alberto Piedrahíta Pachecho, ‘El Padrino’, en el programa de fútbol ‘La Barra de las 13’. De allí pasó a trabajar en Todelar cargando cables en las transmisiones de fútbol en el estadio El Campín, donde por casualidad un día que se ausentó el periodista que cubría el camerino sur, tuvo su ‘debut’ en la radio, una de las anécdotas que recuerda con alegría.

“Un buen día no aparecía un señor de deportes que debía estar en el camerino, necesitaban la alineación del Quindío y yo la tenía. Cuando acabó el partido Iván Mejía me hizo subir a la cabina. Me dijo usted desde hoy hace camerino sur y se va a ganar 40.000 pesos, eso para mí era una fortuna”, dijo.

Juan Roberto pasó por RCN y comenzó su carrera en televisión con TV Hoy, luego CM&. Trabajó en el El Tiempo por dos años, y también se desempeñó como docente de periodismo en universidades como La Sabana o la Sergio Arboleda.

Uno de los episodios más difíciles de su infancia fue la muerte de su padre cuando tenía apenas 10 años de edad. Su mamá tuvo que hacerse cargo de los gastos del hogar y su estudio, pero las circunstancias económicas cambiaron y Juan Roberto tuvo que retirarse de un colegio privado para hacer su bachillerato en uno distrital.

“Al principio fue duro pero eso más que convertirse en una circunstancia fue una bendición porque acabé mi bachillerato en un colegio muy bueno, con un nivel académico excelente y unos grandes amigos que incluso por ahí de vez en cuando aún me topo con ellos. La vida me cambió radicalmente pero me dio muchas lecciones, entre esas una que uno no debe comer cuento muchas veces de lo que tiene sino de lo que es”, manifestó.

Ahora que asume como director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas le apuntará al reportaje, el periodismo de campo y mostrar historias con contexto.

“La responsabilidad de nosotros los periodistas es ponerle contexto. El periodismo bien hecho pega. El periodista está obligado a buscar historias nuevas”, aseguró.