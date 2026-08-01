Con pastel y mucho amor: perrito rescatado celebra su primer cumpleaños y enternece las redes

La historia de un perrito rescatado ha conmovido a miles de personas en redes sociales gracias a un video en el que aparece celebrando, por primera vez en su vida, su cumpleaños. La publicación ya acumula 503,1 mil visualizaciones y más de 60 mil interacciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados por los amantes de los animales.

De acuerdo con la publicación, el perro fue rescatado recientemente por la familia que ahora lo cuida. Como una forma de celebrar esta nueva etapa de su vida, decidieron organizarle una fiesta y festejar el que sería su primer cumpleaños desde que llegó a su nuevo hogar.

¿Por qué el video del perrito se hizo viral?

Más allá de la celebración, fueron los gestos del animal los que terminaron conquistando a los usuarios. En el video se aprecia cómo permanece atento a cada persona que lo rodea mientras mueve la cola de un lado a otro de forma constante, una actitud que muchos interpretaron como una muestra de felicidad y agradecimiento.



ilk kez doğum günü kutlanan sokaktan yeni kurtarılmış bu köpeğin aile üyelerine tek tek bakıp gülümsemesine kalbimi bıraktım pic.twitter.com/9KwPIjWA9C — Batu (@yetkisizherif) July 23, 2026

La publicación rápidamente comenzó a compartirse entre miles de usuarios, quienes destacaron la expresión del perro durante la celebración. Incluso, varios aseguraron que parecía estar sonriendo mientras escuchaba las felicitaciones.

¿Qué dijeron los usuarios sobre la celebración?

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Los comentarios no tardaron en aparecer y muchos internautas coincidieron en que la reacción del perro fue el mejor momento del video.

Entre los mensajes más destacados se encuentran frases como: "cuando los perros son amados, la sonrisa lo dice todo", "ese movimiento incesante de la cola es el mejor regalo para nosotros también", "se transformó en helicóptero de la felicidad" y "su colita parece ventilador".

La grabación continúa sumando reproducciones y reacciones, mientras cientos de usuarios celebran el gesto de la familia que decidió darle una nueva oportunidad al perro y compartir con él una fecha que, según la publicación, nunca antes había podido disfrutar.