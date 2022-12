Conmovedora propuesta de matrimonio de joven en el lecho de muerte de su novia

La historia de Edoardo Parisi y Chiara Giuntoli conmueve a Italia. Él le hizo una propuesta de matrimonio en el hospital, dos días antes de que ella falleciera de cáncer, un acto que quedó registrado en un video.

-“He querido decírtelo durante un tiempo, luego lo pospuse y pospuse”, le dice el joven, mientras tanto saca una pequeña caja azul de su bolsillo y un anillo.

-“¿Quieres casarte conmigo?”, le dice, a lo que Chiara responde que sí.

“Este fue tu momento feliz, de hecho, fue el nuestro. ¿Cómo puedes ser feliz en esta situación? Tú lo eras. El video lo demuestra. Me dijiste: ‘Perdón, no tengo la fuerza para ser más feliz que eso'. Pero en este océano de tristeza, este video es una prueba de lo que siempre he pensado. El verdadero amor siempre gana”, escribió Parisi al publicar el video en Facebook.

La joven murió el lunes a los 35 años de edad producto de un cáncer que padecía. El año pasado el joven había organizado un partido de fútbol para recoger fondos para luchar contra el cáncer de seno, enfermedad de la que murió su novia.

