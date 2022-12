Conozca a la bailarina que impactó con su talento a Daddy Yankee y J Balvin

Josefina Ramírez es la bailarina uruguaya que ha impactado a miles de personas en redes sociales después de su coreografía de ‘Calma’, la cual fue compartida por el reguetonero Daddy Yankee en su cuenta de Instagram.

“¡Quién dijo que no! Actitud, confianza y seguridad”, fue el mensaje del cantante a Josefina.



Empezó en el mundo del baile desde los ocho años con el apoyo de sus padres y en especial de su madre, quien es bailarina de flamenco.

De la mano de Emir Abdul, coreógrafo, bailarín e influencer, Josefina logró mover las redes sociales en cuestión de minutos.

“Cuando subí esa pasada la gente no paró de escribir y a la hora lo reposteó Daddy Yankee”, aseguró el coreógrafo al magazine uruguayo Desayunos Informales.

Por su lado, la bailarina, que también interpretó ‘Reggaeton’ de J Balvin, quien al igual que Yankee compartió la coreografía en sus redes, agradece mucho el acompañamiento que ha recibido por parte de Abdul.



“Mi mejor manera de hablar es a través del baile y él me abrió un canal de expresividad y de poder hablar enorme, que nunca nadie lo había hecho. Él me da su corazón entero, entonces eso para mí es un maestro, alguien que no solo te enseña a quererte y amarte, sino que te da las herramientas para poder ser en el baile”, aseguró Josefina Ramírez al magazine.

La bailarina invitó a todos sus seguidores a tener seguridad, a amarse y hacer todo “con amor”.

Vea la entrevista completa:

