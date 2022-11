Consejo de seguridad en Cúcuta por denuncia de secuestro del capitán Palacios

Se trasladaron a Cúcuta el subdirector de la Policía Nacional, general Ricardo Restrepo, y el director del Gaula de la Policía, general Fabio López, quienes adelantarán la investigación sobre lo que ocurrió con el capitán Ányelo Palacios.



Adelantarán un consejo de seguridad extraordinario con las autoridades de Cúcuta para poder establecer cuál era el trayecto del capitán y qué estaba haciendo allí.



Primeras informaciones indican que el capitán Palacios se dirigía hacia Florencia, donde es comandante de una estación, y había sido interceptado por hombres en una motocicleta.



Entre tanto, desde el Congreso le piden a la Policía que se actúe de manera rápida para proteger la vida del capitán Anyelo Palacios, quien presuntamente estaría secuestrado.



El senador del Centro Democrático Jaime Amín pidió una actuación rápida por parte de la justicia, no solo para proteger al capitán sino para tener resultados sobre la presunta red de prostitución que denunció Palacios al interior de la Policía.



“Espero que la justicia actuar rápido no solo frente al caso del aparente secuestro de este oficial sino frente a los implicados en un caso que afectó a la propia institución y le restó credibilidad”, manifestó Amín.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En Villavicencio se sintió el sismo de 4.0 grados de magnitud que sacudió la tierra, por algunos segundos quienes se encontraban en edificio de la ciudad sintieron el movimiento telúrico, las autoridades y organismos de socorro no reportan hasta el momento ningún tipo de afectación.



-En Antioquia se registran cuatro incendios forestales de grandes magnitudes, el más grave se presenta en el municipio de Turbo donde hay más de mil hectáreas comprometidas. Según el Dapard, dichos conflagraciones han sido provocados por el hombre.



-Las autoridades de tránsito y transportes de Pasto se valdrán de la ya conocida ley del garrote y la zanahoria para controlar a los conductores en estado de embriaguez, tan solo en el primer trimestre del 2016 han sido sancionados 85.



-Birmania aún emplea niños soldados pese a que se había comprometido a licenciarlos a todos.



-El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció hoy que "no tolerará el lanzamiento de cohetes de ningún tipo desde Gaza" y que el Ejército israelí "responderá a cualquier provocación".



-El secretario de Estado estadounidense John Kerry advirtió el domingo al régimen sirio y a sus aliados contra cualquier violación de sus compromisos en la tregua y la ayuda humanitaria en Siria, y anunció la muerte de 600 yihadistas del Estado Islámico (EI) en las tres últimas semanas.