Consejos para pedir un aumento de sueldo

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones si está pensando en hablar con su jefe y solicitarle un aumento de sueldo:

Publicidad

· Es importante pensar en la situación económica de la empresa, si es un periodo de éxito puede ser el momento adecuado.

· A la hora de justificar el aumento, es indispensable enfocarse en los logros alcanzados y no caer en comparaciones con sueldos y funciones con otros compañeros.

Publicidad

·Tenga en cuenta cuándo fue su último ascenso o incremento de salario. No es aconsejable pedir un nuevo aumento si no se han dado mejores resultados en un año.

Publicidad

· Sobre cuánto pedir, el Portal Eme de Mujer aconseja enfocarse en un porcentaje y no en una cifra exacta.

· Lo ideal es hablar con el jefe directo, no con la persona encargada de la nómina de la empresa.

Publicidad

· Finalmente, es indispensable estar preparado en caso de recibir una respuesta negativa. Aceptarlo con profesionalismo y evitar quejarse con los compañeros de trabajo.