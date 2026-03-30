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Blu Radio  / Sociedad  / Cossio se pronuncia luego de que Avianca anunciara medidas en su contra por comportamiento en vuelo

Cossio se pronuncia luego de que Avianca anunciara medidas en su contra por comportamiento en vuelo

Según Avianca, esta conducta afectó la seguridad, la comodidad, el orden y la sanidad a bordo, teniendo en cuenta que la aeronave es un espacio cerrado con sistema de presurización que recircula el aire.

Cossio se pronuncia luego de que Avianca anunciara medidas en su contra por acciones en un vuelo
Cossio se pronuncia luego de que Avianca anunciara medidas en su contra por acciones en un vuelo
Foto: Instagram / Avianca
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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