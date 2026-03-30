Cossio se pronuncia luego de que Avianca anunciara medidas en su contra por comportamiento en vuelo

Horas después de que la aerolínea Avianca anunciara acciones legales contra un creador de contenido colombiano, que Blu Radio pudo confirmar que se trataba de Yeferson Cossio, por un comportamiento ocurrido durante un vuelo el pasado 11 de marzo de 2026, el influenciador publicó un mensaje en sus redes sociales que ha generado múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

Esta fue la “broma” que hizo Yeferson Cossio en vuelo por la que Avianca tomó medidas en su contra Foto: Instagram / Avianca

Aunque no hace referencia explícita al incidente, varios usuarios en redes sociales han asociado sus palabras con la reciente polémica. En sus historias de Instagram, Cossio escribió: “¿Ah, cómo así? Yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme. Vea qué bueno”, lo que fue entendido por algunos como una reacción indirecta a la situación.

Minutos después subió un video afirmando que: "Me veo en la obligación de subir un video hoy hablando, y también un comunicado legal y todo eso. Atentos que ahorita va el video contando todo y el montón de cosas que se están inventando y las medidas legales que voy a tomar contra medios".

Esta sería la broma que hizo Yeferson Cossio en vuelo por la que Avianca tomará medidas en su contra

Por su parte, Avianca informó que emprenderá acciones e contra del influenciador por haber utilizado un artefacto que generó un olor químico durante un vuelo entre Bogotá y Madrid. Según la compañía, esta conducta afectó la seguridad, la comodidad, el orden y la sanidad a bordo, teniendo en cuenta que la aeronave es un espacio cerrado con sistema de presurización que recircula el aire.



Esta fue la “broma” que hizo Yeferson Cossio en vuelo por la que Avianca tomó medidas en su contra

“Avianca se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá – Madrid el pasado 11 de marzo, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Asimismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”, confirmó Avianca.

El hecho ocurrió cuando la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, lejos de un aeropuerto alterno en caso de emergencia. Avianca reiteró su rechazo a cualquier comportamiento que ponga en riesgo la operación y la experiencia de pasajeros y tripulación.

Yeferson Cossio, influencer. Foto: Avianca, Facebook.

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“La aeronave corresponde a un espacio cerrado y con sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina. La aeronave se encontraba sobrevolando el Océano Atlántico, aún distante del aeropuerto más cercano en caso de presentarse una emergencia”, añadió Avianca.

Finalmente, la aerolínea hizo un llamado al Congreso para avanzar en un proyecto de ley que endurezca las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalezca la protección del personal aeronáutico.