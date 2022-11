¿Cuál es el origen del mito del Martes 13?: Responde un sacerdote

El sacerdote Juan Gonzalo Callejas explicó en Luna Blu que el mito del ‘Martes 13’ responde a una fecha que históricamente ha sido utilizada por agentes del mal para atacar a los hijos de Dios; es decir que se trata de un día en que hechiceros o brujos suelen practicar sus actos ‘satánicos’.

“Hay festividades o fechas muy importantes para los agentes del mal porque en eso sí hay que creer y la Biblia lo revela, Dios condena mucho la práctica de la superstición, la brujería y la hechicería. Muchos mal interpretan las palabras cuando dicen que no hay que creer en los brujos, pero no quiere decir que no existan, sino que no se les debe dar la fe como si fueran la solución para nuestros problemas”, sostuvo el sacerdote.

Callejas aseguró que el número 13 tiene un significado ‘diabólico’ que se entiende de la siguiente manera: el 3 representa a la Santísima Trinidad y el 1 a satanás quien quiere llevar la delantera.

“Normalmente estas fechas o números se centran en un punto diabólico, los utilizan graciosamente porque tienen un significado satánico basado en el 3: la Santísima Trinidad y el 1 es satanás que quiere incluirse por delante de la Santísima Trinidad”, señaló.

Sobre el tema de la mala suerte que representa esta fecha para la mayoría de creyentes en las supersticiones, Juan Gonzalo dijo que “los tipos de prácticas de mal están ordenadas a amansar las fuerzas espirituales que hay en la naturaleza, no se puede hablar de que hay suerte sino acciones diabólicas y acciones divinas”.