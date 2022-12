Cuando el procurador habla no está cañando: Alejandro Ordóñez

El procurador general, Alejandro Ordóñez , aseguró que confía en la independencia del Consejo de Estado. Sin embargo reiteró su denuncia del Gobierno Nacional de estar haciendo lobby al interior de este alto tribunal para anular su reelección (Lea también: C. de Estado pide al procurador entregar pruebas de su denuncia contra Gobierno ).

“Yo creo en la independencia y en la integridad del Consejo de Estado, pero eso no quiere decir que el Gobierno no esté desplegando todo su poder. Reitero esas afirmaciones, cuando el procurador habla no habla improvisadamente, o como se reza vulgarmente, no está cañando, tiene informaciones claras, ciertas, creíbles, incluso con actos administrativos que me he permitido referir en la mañana de hoy”, dijo Ordóñez.