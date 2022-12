Cuando me subo al escenario y canto, me olvido de quién soy: Amanda Miguel

La reconocida cantante y compositora Amanda Miguel, nacida en Gaiman, Argentina, y nacionalizada en México, estuvo en Blanco y Negro contando detalles de su vida y su carrera musical, de la que asegura es exitosa gracias al don de su voz.

“Mi voz es un don divino, no es algo que tenga que pensar, es algo maravilloso. Cuando me subo al escenario y empiezo a cantar me olvido de quién soy”, manifestó.

Amanda Miguel contó que desde los 4 años de edad empezó a tocar el piano a oído, pues era una de sus mayores pasiones. Luego, a los 16 años, se mudó a Argentina por orden de sus padres y allí conoció a Diego Verdaguer, su actual esposo y quien empujó su carrera.

La cantante cuenta que se conocieron saliendo de un restaurante en Buenos Aires cuando él ya era un reconocido músico. Al mes de salir, se hicieron novios y luego partieron a México, donde ambos se nacionalizaron, para conseguir más frutos de su música que ellos mismos componen.

“Empecé mi carrera en México, así que para mí los mexicanos son mi público, el que me hizo Amanda Miguel realmente”, comentó.

Actualmente, Amanda promociona su nuevo álbum ‘80-15’, un trabajo musical en el que potencializa las letras de amor que la hicieron famosa en 1980, pero ahora con nuevos sonidos y otros temas inéditos.

En entrevista, también se refirió a su hija Ana Victoria que adelanta una grata carrera musical, siguiendo los pasos de su madre. “Como mamá estoy súper orgullosa porque es un ser divino, es un ser preciosísimo”.