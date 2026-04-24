Cuatro tendencias que están escogiendo los jóvenes al momento de leer de cara a la Feria del Libro

En medio de un crecimiento sostenido del interés por la lectura en Iberoamérica, el ecosistema editorial atraviesa una transformación que está marcada por nuevos hábitos de consumo, cambios tecnológicos y demandas culturales emergentes.

En el contexto de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, la concentración y el acceso a libros, hoy hay cuatro grandes tendencias que están reconfigurando la relación de los lectores con los libros.

Frente a esto, un reciente informe de 2025 de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) menciona que, a pesar de que la falta de tiempo, la cual representa un 43,55 %, y las dificultades de concentración (29,42 %), son las principales barreras para la lectura.

Además, el 57,93 % de los jóvenes entre 10 y 22 años se identifican como lectores, ya sea habituales o frecuentes, lo que indica que existe una base sólida de interés por la lectura en la región.



No obstante, este interés convive con tensiones en los hábitos de ocio, más de la mitad no incluye la lectura dentro de sus actividades principales, mientras que cerca del 49 % asegura que leer forma parte de su vida cotidiana, aunque muchas veces combinada con el uso de redes sociales e internet.

A nivel de acceso, los desafíos son más evidentes. Solo el 30,71 % de los jóvenes usa bibliotecas públicas, mientras que casi un 9 % declara no disponer de libros. Esta brecha se profundiza en determinadas geografías, donde el acceso físico a títulos y la oferta editorial es limitada, afectando directamente la posibilidad de desarrollar el hábito lector de forma sostenida.



Cuatro tendencias que prefieren los jóvenes al momento de leer

En ese sentido, desde Buscalibre mencionan las cuatro grandes tendencias que están reconfigurando la relación de los lectores con los libros.

1. El acceso deja de depender de la ubicación

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Una de las transformaciones más significativas es la democratización del acceso. Gracias a plataformas digitales y modelos logísticos más eficientes, los lectores pueden adquirir títulos que antes eran inaccesibles en sus ciudades. Esto rompe con una limitación histórica del mercado editorial en la región: la concentración de la oferta en grandes urbes. Hoy, el acceso comienza a ser más equitativo, ampliando las posibilidades de lectura en territorios con menor infraestructura cultural.

2. Las comunidades digitales impulsan el consumo literario

Las redes sociales están redefiniendo qué se lee y cómo se descubren los libros. La ficción juvenil, especialmente aquella que gana popularidad en plataformas digitales, lidera el crecimiento del mercado. Estas comunidades no solo recomiendan títulos, sino que crean fenómenos editoriales, conectando con audiencias jóvenes de manera más orgánica que los canales tradicionales. La lectura, en este contexto, se vuelve también una experiencia social y compartida.

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3. El auge del romance contemporáneo y nuevas voces femeninas

El género romántico vive un resurgimiento, pero con un enfoque renovado. Las historias actuales abordan temas como identidad, resiliencia y empoderamiento, lo que ha impulsado la visibilidad de autoras que conectan especialmente con lectoras jóvenes. Esta tendencia refleja una búsqueda de representación y cercanía emocional, donde la lectura se convierte en un espacio de identificación personal.

4. La lectura como herramienta de bienestar y crecimiento personal

Más allá del entretenimiento, los lectores están recurriendo a los libros con un propósito claro: mejorar su calidad de vida. Las categorías de desarrollo personal, salud mental y bienestar han ganado protagonismo, evidenciando un cambio hacia una lectura más consciente. En este sentido, los libros se posicionan como aliados en procesos de autoconocimiento, equilibrio emocional y crecimiento individual.

En conjunto, estas tendencias muestran que, aunque los desafíos estructurales persisten, la lectura en la región está evolucionando hacia un modelo más accesible, diverso y significativo para las nuevas generaciones.