¡Cuidado! Compañía de antivirus rusa asegura que 2015 es el año cibercrimen

Medios españoles reportaron que la compañía rusa de antivirus Kaspersky bloqueó 2.200 millones de ataques durante los primeros tres meses del año presente, es decir el doble que en el mismo trimestre del año pasado.

El aumento se debe, según la compañía, al enorme alcance de los ataques internacionales ocurridos en este trimestre. Con este informe queda en evidencia que cada vez la posibilidad de que se metan a los dispositivos es muy alta.

Además, se conoció las cámaras de monitoreo tienen todas un mismo lenguaje de programación y una ruta de acceso para contraseñas igual, lo que se conoce como Google Hacking.

Para hacer Google Hacking debe conocer los operadores avanzados de búsqueda de Google o comandos de búsqueda avanzada de Google, que se pueden incluir en el recuadro normal de búsquedas.

Estos son los principales comandos de búsqueda avanzada Google:

“ ” (comillas): buscar frase exacta

And or not: operadores lógicos “y” o “no”

+ y -: incluír y excluír. Ej: jaguar -coches: busca la palabra “jaguar”, pero omite las webs con la palabra “coches”

* (asterisco): comodín, cualquier palabra, pero una sóla palabra

. (punto): comodín, cualquier palabra, una o muchas

Intitle o allintitle: la expresión buscada está en el título

Inurl o allinurl: la expresión buscada está en la url

Site: sólo busca resultados dentro de la web que va detrás de “site:”

Filetype: sólo busca archivos de un tipo (doc, xls, txt…)

Link: sólo busca en páginas que tienen un link a una determinada web

Inanchor: sólo busca en páginas que tienen en el texto de enlace la expresión buscada

Cache: muestra el resultado en la cache de Google de una página web

Related: busca webs relacionadas con una determinada