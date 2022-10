Cuidado con lo que piensa y cuidado con lo que dice

El médico cirujano Armando Solarte, coach, máster en Programación Neurolingüística y fundador de la técnica moderna de Pranic Healing y Arhatic yoga, estuvo en En BLU Jeans hablando sobre el poder de nuestra mente con las cosas que pensamos y decimos.

“Cuando la gente habla y crítica, no habla de lo que ve, sino de sus miedos e incompetencia. En el momento que usted crítica su sistema nervioso se vuelve hiperatento a buscar agresiones, entonces el sistema nervioso simpático, que es el de sobrevivencia, va buscar amenazas para que uno no muera”, aseguró el experto.

Cada vez más se habla del poder de la mente y de las palabras en nuestra vida, pues inciden en como nos va en nuestro día a día.

“Digamos: yo quiero, me gusta y yo puedo. Debemos volver siempre los pensamientos positivos, así no sea cierto, ¡el cerebro no sabe! Cuando usted repite eso, su cerebro se lo cree y por eso si va a repetir algo que sea positivo”, recomendó el doctor.

Escuche la entrevista completa:

