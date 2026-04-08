Al ritmo de la cultura: esta la ambiciosa apuesta en recreación entre abril y junio en Bogotá

La capital del país se empieza a preparar para una explosión de arte y entretenimiento entre abril y junio. Durante estos meses se abarcará desde el rock en vinilos hasta el ballet de cuerdas de Menselssohn, esta la agenda cultural busca consolidarse como el centro del bienestar integral para los bogotanos en los próximos meses.



Un abril de contrastes: del monólogo al baile inclusivo

La programación empezará el 10 de abril con "¡Que viva la música!", un viaje sonoro donde se enfrentaran los clásicos del rock anglo contra el rock en español en un formato análogo. Además, el plato principal llega el 17 de abril con la reconocida actriz Marcela Valencia y su monólogo "Yo (no) estoy loca", se trata de una pieza que invita a la reflexión, con una mirada crítica sobre una realidad social que no deja de incomodar.

Al cierre de abril, la danza contemporánea toma protagonismo el 24 de abril con Micelio, una obra de la compañía ConCuerpos que rompe barreras integrando a bailarines con y sin discapacidad, demostrando que el arte es, ante todo, lenguaje universal.



Mayo: Entre risas, nostalgia y reflexión

El segundo mes del trimestre, lleva una importante carga emocional. El 8 de mayo el comediante ‘Polilla’ viene con “Mi primer show sin ti”, un show de stand up donde el humor será la herramienta para compartir anécdotas y recuerdos personales.

Para quienes buscan una reflexión más profunda, el 23 de mayo se presentará "Negro", una obra de La Congregación Teatro que explora la infancia a través de la sombra de la discriminación racial y la violencia, en el marco del mes de la afrocolombianidad. Sin embargo, este día los más pequeños tendrán la posibilidad de disfrutar de "Fantasy", un concierto de gran formato con los éxitos musicales de películas como Frozen y El Rey León.

'Mufasa_ El Rey León' // Foto: Disney

El cierre: Tango y talento emergente

Junio se vestirá de gala para recibir el 12 de junio a la agrupación argentina La Chicana, que traerá su propuesta de "Puro Tango" fusionada con ritmos contemporáneos. La juventud también tendrá su espacio el 20 de junio con la tercera edición del festival "Nuevas voces", una plataforma que no solo ofrece música en vivo, sino que integra arte y emprendimiento nacional.



Finalmente, el 25 de junio, el ciclo cerrará con la majestuosidad del Octeto de Mendelssohn, una pieza revolucionaria que transforma ocho instrumentos de cuerda en una auténtica orquesta de cámara.