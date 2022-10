Alcaldía rechaza noticia falsa sobre Tarantino para promocionar festival de cine

La Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla, luego de conocerse la estrategia publicitaria que adelantó el Festival Internacional de Cine de Barranquilla sobre la supuesta llegada del productor de cine Quentin Tarantino a la inauguración del evento este martes, se pronunció a través de su cuenta de Twitter rechazando dicha manera de promocionar el festival.



“Incluimos al Ficbaq como evento de ciudad en su agenda cultural. No obstante, sus organizadores jamás socializaron detalles de su ‘estrategia’ de promoción para la gala de apertura”, aseguró la Secretaría de Cultura.



En un segundo trino, la secretaría reiteró que no comparte las acciones que dejaron a los amantes de la industria del cine en el limbo.



“La administración distrital no comparte la intencionalidad, el contenido, ni las acciones realizadas en el marco de la supuesta estrategia planteada por la organización del Ficbaq que ha causado un comprensible malestar entre la opinión pública y los medios de comunicación”, manifestó la cartera.



Finalmente se conoció que la Secretaría de Cultura, a través de su secretario, Juan José Jaramillo, le retiró el apoyo institucional a este evento.



“Desde este lunes se le pidió el no uso de la marca institucional de la Alcaldía de Barranquilla por la falsedad y la mentira con la que se manejó este tema por parte de las directivas del Festival Internacional de cine de Barranquilla”, puntualizó Jaramillo.



