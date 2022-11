Así les pinten pajaritos en el aire, responderán por delitos: procurador a Farc

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en un diálogo con los militares retirados agremiados en Acore, defendió su propuesta del pacto político para la paz y recalcó que las normas institucionales no pueden ser vulneradas por acuerdos de paz en donde reine la impunidad.



Según Ordóñez, “así se pinten parajitos en el aire” a ‘Timochenko’ y los demás líderes guerrilleros, tendrán que responder por delitos de lesa humanidad que cometieron.



Además enfatizó que hay que refrendar los procesos de paz en caso de que se logre la firma de la paz.



En el foro con Acore, el procurador reiteró que las negociaciones de paz han polarizado a la sociedad porque estigmatizan a los que difieren de algunos puntos acordados con las Farc.



El jefe del Ministerio Público también dijo que es cuestionable que los militares estén en el mismo rango de los guerrilleros, pues, según él, “ponen en una misma bolsa” a los integrantes de las Fuerzas Militares con el grupo ilegal.



"Nuestros militares no pueden ser nuevamente sacrificados en escenarios en los que la guerrilla sale a gobernar", finalizó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



La Superintendencia de Sociedades formuló cargos a Mariano Alvear, propietario de la Fundación Universitaria San Martín, a su hijo Martín Alvear y José Santiago Alvear, hijastro de Mariano, por no solicitar la inscripción del grupo empresarial en las sociedades: inversiones Alvear Orozco, inversiones Orozco Alvear, Prodomed y gráficas San Martín.



-El Gobierno confirmó que no se descarta la posibilidad de que se abra la licitación para la emisión de un tercer canal.



-La Contraloría Distrital denunció que solo en los últimos 5 años se han pagado 6.614 millones de pesos en vigilancia de varios predios, dinero que no estaba destinado para eso sino para construcción de obras.



-En la mañana de este martes fue asaltada una sucursal del Banco de Bogotá en Barranquilla.



-Aunque un sector del gremio de los camioneros anunció un paro para el 23 de febrero, la Asociación de Camioneros de Colombia dice que no participarán del cese de actividades.



-El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó la muerte de una mujer norteamericana que estaba como rehén por parte del Estado Islámico.



-El miércoles viaja a París la Selección Colombia de Pista, para participar en el Campeonato Mundial en Francia.