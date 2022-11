Auschwitz se ha convertido en el símbolo de la maldad: Estela Goldstein

Estela Goldstein de Coifman, hija de sobrevivientes al holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial y autora del libro 'Supervivientes del Holocausto’, dio a conocer en diálogo con Blu Radio la historia de vida de sus padres, a propósito del 70º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en Polonia (Lea también: Sobrevivientes de Auschwitz regresarán para el 70º aniversario de liberación ).

“Auschwitz se ha convertido en el símbolo de la maldad y lamentablemente no fue el único campo de exterminio, al contrario en Auschwitz había un conjunto de campos y uno de estos era el de exterminio, uno de esos campos en los que la gente entraba y no podía escoger entre trabajar o ir a las cámaras de gas, como el campo de Treblinka”, aseguró.

La historia de sus padres como dos de los pocos sobrevivientes a esta época se remota a sus orígenes en un pueblo en Polonia llamado Shenitsa, “cuando todo empezó empezaron a deambular de un sitio al otro, escondiéndose en sótanos o a la intemperie, pero siempre tuvieron que pagar su escondite trabajando en las noches fabricando zapatos”.

Estela añadió que “las personas que los escondían no lo hacían de una manera filantrópica, los explotaban para de alguna manera preservar sus vidas y una vez terminó la guerra, nadie sabía a dónde ir pues los países no asignaban visas fácilmente. Incluso Colombia no era un sitio claramente abierto a la entrada de inmigrantes”.

La llegada de los Goldstein a Colombia ocurrió luego de perderlo todo, pues “no tenían a nadie, mis abuelos, tíos y primos quedaron en los campos de concentración. Así que una vez terminó la guerra había un familiar que casualmente vivía en Colombia y los contactó gracias a la Cruz Roja y agencias polacas para ayudarlos, invitándolos al país”, dijo.

Respecto a la ceremonia del 70º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en Polonia, indicó que la misma “no es para recordar o guardar la memoria, es con un fin de aprender, en Auschwitz se vio hasta dónde es capaz de llegar el hombre”, e indicó que admira “profundamente a los sobrevivientes, ya que fueron capaces de empezar de cero luego de perderlo todo”.