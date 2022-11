Colombia como epicentro musical se ha vuelto muy importante: Carlos Vives

En diálogo con Blu Radio, el colombiano Carlos Vives, ganador del premio Grammy al mejor álbum tropical latino en la 57 edición de esta ceremonia musical, manifestó que nunca viviría en el exterior porque ve a su país como un epicentro musical que cada vez ha tomado más importancia.

“Creo que muchas cosas han cambiado de nuestro país y eso ha permitido no tener que irme; la frecuencia de viajes, el aeropuerto se ha vuelto más internacional, Colombia como epicentro musical se ha vuelto muy importante y digamos que también cambiaron cosas en mi vida que hicieron que me regresara a mi país porque nunca lo vi como un lugar de segunda mano. Yo siempre le he apostado a mi país”, manifestó.

Sobre la ceremonia de los Grammy, Vives expresó que fue un momento muy emocionante y anunció lo que viene para su carrera, impulsado por el éxito de su disco ‘Más Corazón Profundo’ y la "ansiedad" de seguir trabajando con la música.

“Siempre que hago un disco me queda esa sensación de que tengo la oportunidad de hacer otro que va a ser mejor porque creo entender hoy mejor las cosas de lo que hemos hecho. Lo que siembra un disco es la ansiedad de seguir trabajando con la música”, aseguró.

El samario reveló que este año lanzará un DVD de concierto con 'La Provincia' grabado en su ciudad natal, estará de concierto en mayo en el estadio El Campín en Bogotá junto a artistas de otros países, y grabará un Unplugged con MTV que saldrá al aire el próximo año.