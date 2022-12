¿Cómo funcionan las cuentas AFC? Aquí los detalles

El vicepresidente de Gestión de Activos de Credicorp Capital, José Miguel Santamaría, explicó los beneficios de las cuentas AFC en Mañanas BLU 10AM.

Las cuentas AFC, que se tratan de cuentas de Ahorro y Fomento a la Construcción, pueden beneficiar a personas que tienen créditos hipotecarios o que están planeando adquirir vivienda.

“Hoy en día, los salarios superiores a 3.800.000 pesos, empiezan a tener retención en la fuente, entonces los empleados que pagan más de ese valor, pueden no pagar esa retención en la fuente, mandando los recursos a estas cuentas”, afirmó Santamaría,

Explicó que el dinero se puede enviar a fondos de pensiones voluntarias o a cuentas AFC, las cuales nacieron para que la gente pudiera utilizar sus ahorros para la compra de vivienda y aseguró que las cuentas son fáciles de abrir ya que todos los bancos las tienen porque es una manera fácil de captar dinero.

“Lo único que tiene que hacer es hablar con su entidad financiera y abrir una cuenta AFC en donde ingresa dinero y de ahí saca la cuota para la vivienda”, manifestó.

Según Santamaría, lo que hace la normativa es que por ese dinero que se envía a las cuentas de ahorro, no se cobra retención en la fuente, con la condición de que se mantengan durante un tiempo determinado o se utilicen para la compra de vivienda.

“Supongamos una persona se gana 10 millones de pesos: esa persona puede enviar hasta 2.7 millones de pesos a una cuenta AFC o a un fondo de pensión voluntario mensualmente y con eso, se ahorra unos 500 mil pesos en retención de fuente”, agregó.

Aseguró que si se utiliza el dinero para algo más que comprar vivienda, el banco cobra lo que se llama la retención contingente.

“Si yo quiero poner otro dinero que me entra en las cuentas, tengo que advertirle al banco que eso no viene de mi salario sino de otra parte, para no tener que pagar la retención contingente una vez quiera sacar el dinero”, añadió.