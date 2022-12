Coronel Robinson González del Río aceptó cargos por falsos positivos

El coronel en retiro Robinson González del Río, aceptó cargos por su presunta participación en los llamados Falsos Positivos.







El abogado Óscar Emilio Silva, defensor del coronel en retiro Robinsón González del Río, dijo que el uniformado estudia y no descarta la posibilidad de ser incluido en la justicia transicional en el marco de la firma de un eventual proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.



"Consideraría que si según las manifestaciones que ha hecho el doctor de La Calle Lombana, pero hasta que no sepamos específicamente cuáles son los beneficios no podemos aventurarnos”, dijo.



Sin embargo, Silva aseguró que antes debe conocer el acuerdo final firmado entre las partes en materia de justicia transicional.



"Está en estudio la posibilidad. Hasta que no se aterrice en una ley estaturia", indicó.



La Fiscalía imputó al oficial en retiro los delitos de homicidio en persona protegida, fraudes procesal y porte ilegal de armas.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-A julio pasado, los bancos del país acumulan ganancias por más de 5,8 billones de pesos.



-La Registraduría notificó la anulación de la inscripción de más de 93 mil cédulas en municipios del departamento de Santander.



-En el municipio de Marinilla, oriente antioqueño, se puso en marcha un plan de seguridad para evitar alteraciones de orden público relacionadas con la actual contienda electoral.



-Habitantes de San Luis, en el Tolima, realizan a esta hora una protesta masiva en contra de la exploración del río Luisa.



-Este martes son judicializadas en Orito, Putumayo, 10 personas que esta madrugada intentaron robar mil millones de pesos del Banco Agrario, aprovechando un corte de luz en la zona.



-A partir de este jueves 1 de octubre llegan a Barranquilla las reliquias sagradas de la única santa colombiana, Laura Montoya, que recorrerán siete templos del Atlántico y el Seminario Juan XXIII, hasta el 4 de octubre, para que la comunidad tenga oportunidad de cercanía con ellas.



-La ONU hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye un tratado que prohíbe los ensayos nucleares, aprobado en 1996 y que todavía no ha entrado en vigor porque aún faltan países que se sumen a la iniciativa.



-Más de 36.000 cubanos han llegado a EE.UU. a través de la frontera con México y el puerto y el aeropuerto de Miami durante el año fiscal que termina mañana, lo que supone un aumento de más del 60 % respecto al ejercicio anterior.