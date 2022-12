Croacia se suma a Eslovenia y no dejará entrar a los "inmigrantes económicos"

Croacia se ha sumado a Eslovenia y desde hoy no dejará entrar en el país a los "emigrantes económicos", confirmó el ministro del Interior croata, Ranko Ostojic.



"Hemos informado a nuestros colegas de Macedonia y Serbia de que los refugiados de los países no afectados por la guerra no podrán pasar ya por esta ruta", declaró Ostojic a la edición digital del diario croata "Vecernji list".



El ministro explicó que una medida idéntica se había adoptado ya en Eslovenia, que ayer intentó devolver a un grupo de 162 emigrantes provenientes de Marruecos, Bangladesh, Sri Lanka y Liberia, pero que Croacia rechazó, de modo que siguen en suelo esloveno.



"El problema no es tan grande, se trata de 162 personas", comentó Ostojic.



Más de 415.000 refugiados han pasado por Croacia, según el recuento de sus autoridades, desde que a mediados de septiembre se desviasen a este país la ruta balcánica de refugiados que aspiran llegar a Europa Occidental y Escandinavia.



La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó hoy de que Serbia solo deja entrar a sirios, iraquíes y afganos.



Por su parte, las autoridades de Macedonia han cerrado la frontera con Grecia y no dejan pasar a nadie, según la oficina de ACNUR en Grecia.EFE





Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:





-El procurador Alejandro Ordóñez aseguró que las Farc son un grupo terrorista comparable con el Estado Islámico.



-Algunos países europeos empezaron a cerrarle las puertas a los refugiados, en medio de la paranoia terrorista que se mantiene en el mundo, mientras que más naciones del continente evalúan su participación en la lucha contra el Estado Islámico.



-Estados Unidos extrema medidas de seguridad en vísperas al día de acción de gracias, que es la fecha del año con mayor tráfico aéreo en todo el año.



-El último "Global Terrorism Índex 2015" dice que Boko Harám es el grupo terrorista más asesino de la actualidad, por encima incluso del Estado Islámico.



-Dos caletas con explosivos y armas de las Farc fueron encontradas y destruidas por el Ejército en el departamento de Cauca.



-El Gobierno Nacional reiteró las críticas a la bancada del Centro Democrático que se retiró del recinto y no votó el proyecto del plebiscito por la paz.



-Fue capturado el alcalde de Ipiales, su secretario de seguridad, y a una concejal, en medio de un escándalo de corrupción.



-Todo parece indicar que no habrá decisión de la Corte Constitucional en torno al matrimonio de las parejas del mismo sexo.



-Las autoridades ambientales del Atlántico iniciaron una investigación por el hallazgo de residuos hospitalarios en un lote en cercanías al Lago del Cisne, entre Barranquilla y Puerto Colombia.



-Nuevos acuerdos entre las autoridades de Colombia y Venezuela, en el corredor humanitario fronterizo, servirá para el paso de medicamentos y el tránsito de estudiantes.



-El Concejo de Bucaramanga denunció el preocupante aumento de pandillas juveniles en el norte de la ciudad, fenómeno que está desbordando la capacidad de la Policía.



-Los organismos de socorro en Florencia continúan trabajando para limpiar el asfalto caliente que se derramó cuando el camión que lo transportaba se volcó en un río.



-En Caracas, la Defensa de Leopoldo López llevará a los Tribunales venezolanos la decisión de la Corte Suprema de Chile, en la cual le pide a la OEA el envío de una misión humanitaria para verificar el estado de salud del líder político.



-La Alcaldía de Bogotá prepara un decreto mixto con el cual se regularía el pico y placa y la renovación del parque automotor de los taxis.



-Algunos ciudadanos dicen que se sienten incómodos con los operativos que está adelantando la policía para verificación de antecedentes de los ocupantes de los buses del SITP.