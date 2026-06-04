¿Cuándo es el Día del Padre en Colombia y cómo celebrarlo?

Inicialmente la celebración del Día del Padre en Colombia se iba a llevar a cabo el próximo 21 de junio, sin embargo, la segunda vuelta presidencial cambió el panorama y, por decisión de Fenalco, fue adelantada para el domingo 16 con el objetivo de que los comercios no se vean afectados, además de que "las familias puedan compartir con tranquilidad".

"Un domingo para compartir en familia, celebrar a papá y vivir juntos todo lo que hace especial este mes de junio. Porque celebrar también es encontrar el momento perfecto", expresó Fenalco a través de su cuenta de X sobre la decisión en torno a esta importante celebración.

El origen de esta celebración, según un informe de National Geographic, se remonta a una relación de la Iglesia con el Día de San José, que comenzó como una fiesta en países de Europa como Portugal, España, Francia, entre otros, que terminó expandiéndose en todo el mundo.

El Día del Padre se celebra para honrar y valorar la dedicación, sacrificio y amor que los padres brindan a sus familias// Foto: Pexels

¿Cómo celebrar el Día del Padre en Colombia?

Existen diferentes maneras de celebrar esta fecha y, por supuesto, diversos comercios se unen para ofrecer diferentes actividades, algunas gratuitas y otras con diferentes costos que permiten que esta sea una celebración diferente.



A continuación, se presenta una lista de planes clasificados por el estilo de cada papá:

Para el papá "Gourmet"

Asado Premium en casa: en lugar de asistir a restaurantes concurridos, se puede organizar un asado familiar. Comprar cortes de carne de alta calidad (como chata, bife de chorizo o costillas) y encargarse de la parrilla.

en lugar de asistir a restaurantes concurridos, se puede organizar un asado familiar. Comprar cortes de carne de alta calidad (como chata, bife de chorizo o costillas) y encargarse de la parrilla. Comer fuera de casa: algunos locales o comercios se unen a la celebración y tiene diferentes actividades, por ejemplo, en Bogotá se lleva a cabo el festival del ‘Papá de los asados’, el festival gastronómico más importante de Colombia dedicado al asador y la parrilla, regresa con su edición más ambiciosa: parrillas de talla mundial, invitados internacionales de primer nivel, talleres a cargo de chefs especializados, partidos en pantalla gigante y un ambiente 100% familiar y pet friendly.

algunos locales o comercios se unen a la celebración y tiene diferentes actividades, por ejemplo, en Bogotá se lleva a cabo el festival del ‘Papá de los asados’, el festival gastronómico más importante de Colombia dedicado al asador y la parrilla, regresa con su edición más ambiciosa: parrillas de talla mundial, invitados internacionales de primer nivel, talleres a cargo de chefs especializados, partidos en pantalla gigante y un ambiente 100% familiar y pet friendly. Ruta gastronómica o picnic urbano: Se puede organizar un recorrido por zonas gastronómicas reconocidas (como Usaquén en Bogotá, El Poblado en Medellín o Granada en Cali).

Para el papá de tradiciones locales

Tarde de tejo y rana: un plan auténticamente colombiano y muy divertido para compartir en familia. Alquilar una cancha en los clubes de tejo moderno —que combinan el juego tradicional con ambientes gastronómicos— es ideal para competir sanamente mientras se comparten picadas.

un plan auténticamente colombiano y muy divertido para compartir en familia. Alquilar una cancha en los clubes de tejo moderno —que combinan el juego tradicional con ambientes gastronómicos— es ideal para competir sanamente mientras se comparten picadas. Rodada en bicicleta: para los apasionados del ciclismo, acompañarlos en su ruta habitual o aprovechar las ciclovías dominicales de las principales ciudades es una manera activa y saludable de celebrar su día.

Para el papá tecnológico, cinéfilo o casero

Maratón de cine o torneo de videojuegos: se puede transformar la sala de la casa adaptando la iluminación y preparando snacks especiales. Ver una saga de películas favorita o compartir una tarde de videojuegos (fútbol, carreras o títulos retro) suele ser un plan muy relajante y entretenido.

Escapadas de fin de semana (Viajes cortos)

Turismo por pueblos tradicionales: si se dispone del fin de semana completo, viajar a pueblos cercanos es un plan ideal. Destinos como Villa de Leyva o Barichara en el interior, los pueblos coloniales del Eje Cafetero, o Santa Fe de Antioquia ofrecen historia, clima agradable y excelente gastronomía.

Día del Padre AleksandarNakic/Getty Images

Ideas de regalo para el Día del Padre

Un libro de su autor favorito o sobre un tema que le apasione.

Una experiencia gastronómica para compartir en familia.

Entradas para un concierto, obra de teatro o evento deportivo.

Accesorios de cuero como billeteras, cinturones o portadocumentos.

Un reloj clásico o deportivo.

Artículos para viajes o actividades al aire libre.

Herramientas para la cocina o la parrilla.

Dispositivos tecnológicos que faciliten su rutina diaria.

Una sesión de fotos familiar como recuerdo especial.

Una bebida premium para disfrutar en una ocasión significativa.

El estilo personal como tendencia para regalar

En el marco del Mes del Padre, las marcas Johnnie Walker Blue Label y Mario Hernández anunciaron una alianza que gira alrededor de conceptos como la autenticidad, el cuidado por los detalles y el valor de las piezas que perduran en el tiempo.