Defenderemos el título conseguido en la primera temporada de La Voz: Maluma

Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, visitó Blu Radio previo al lanzamiento de la Voz Kids para hablar de su vida y sus anécdotas en el programa del Canal Caracol del cual fue el ganador en la primera temporada.



“Cuando yo era niño le pedí a mis padres que me llevaran a un reality de música que era muy famosos en el momento y me dijeron que no, que lo mío era el fútbol. Pero ahora estoy acá con mi genero urbano”, contó el cantante a los oyentes Blu.



A muy temprana edad este artista comenzó su carrera en Medellín y hoy a sus 21 años ya ha sido nominado a varios premios internacionales y es, tal vez, el cantante urbano colombiano más importante de Colombia.









“Para mí en este momento no hay un límite. Mi trabajo es como un vicio donde te planteas metas cada vez más grandes. Es una responsabilidad que me gusta llevar en los hombros”, contó Maluma.



El cantante paisa será por segunda temporada el jurado y entrenador en la Voz Kids, ‘reality’ musical de gran trascendencia en el país.



“La expectativa es mayor. En la primera temporada estaba un poco novato, pero al habérmela ganado fue algo muy bonito que agradezco a los colombianos y este segundo año queremos defender el título”.



Y aclaro que, aunque es difícil tener un programa en el cual se tienen que romper los sueños de los niños, esto hará que los pequeños formen un carácter fuerte y se puedan convertir en estrellas en el futuro.



“Tenemos que encontrar siempre las palabras correctas porque no es fácil decirle no a un niño, y darnos cuenta de que las estrellas no somos nosotros, son los niños que tienen que brillar en el escenario.”, puntualizó el intérprete.