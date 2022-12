EE.UU. respalda poner plazos a proceso de paz en Colombia: Roberta Jacobson

La principal responsable de EE.UU. para Latinoamérica, Roberta Jacobson, aseguró que su país respalda la idea del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de poner plazos a las negociaciones de paz con las FARC, al considerar que hay "urgencia" para acabar el proceso y "no prolongarlo".

En una entrevista con Efe, Jacobson reaccionó a la afirmación de Santos de que hay que "ponerle plazos" al proceso de paz, dañado por el ataque perpetrado el pasado miércoles por las Farc en Cauca, donde murieron 11 soldados (Lea también: EE.UU. apoya el proceso de paz y lamenta ataque de Farc en Cauca: John Kerry ).

"Si el presidente cree que esa es la mejor manera de avanzar el proceso, estamos apoyando sus esfuerzos", dijo Jacobson, que ocupa el cargo de la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica.

"Nosotros estamos apoyando al presidente Santos y sus esfuerzos para la paz y creemos, como él, que es muy importante que todos en ese proceso, el Gobierno y las FARC, tengan un sentimiento de urgencia. Y ahora especialmente, en ese momento de tensión, después de un ataque que fue muy grave (...) es urgente avanzar en el proceso de paz", agregó.

Jacobson se pronunció así poco después de que el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, reconociera en un discurso que los últimos acontecimientos en Colombia han demostrado que el proceso de paz "no es fácil", en aparente referencia al ataque de las FARC en el departamento del Cauca.

Preguntada por si esos plazos deberían concluir este año o el próximo, Jacobson dijo que esa decisión tiene que tomarla Santos.

"Pero el tiempo avanza y (no hay tiempo) para demorar el proceso mucho más, porque hemos visto dos años del proceso ya, y no creemos tampoco que el pueblo colombiano tenga mucha paciencia de esperar mucho más", afirmó la funcionaria.

La encargada de Latinoamérica en el Departamento de Estado recordó que, "como ha dicho el presidente Santos, el proceso de paz es muy difícil verlo en pedazos".

"Si preguntas a las personas de Colombia, ¿le gusta esa parte del proceso?, muchas veces te dicen 'no, no me gusta que ellos reciban esto, o reciban esta parte del proceso'. Pero si preguntas al pueblo colombiano ¿estás en favor de la paz?, muchos, muchos creen que sí", resumió.

"Así que es muy necesario completar el proceso porque es un paquete, como siempre en una negociación para la paz. Y, por eso, necesita terminar el proceso y no prolongarlo. No sé para mí, ni tampoco para el Gobierno de Estados Unidos, si es un año o dos años o seis meses, pero lo más rápido posible", concluyó Jacobson.

El ataque de las FARC, que dejó además otros 24 militares heridos, ha creado un clima de tensión en Colombia y ha afectado también a las negociaciones de paz que comenzaron en noviembre de 2012 en La Habana.

EFE.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Desde el Congreso se confirma que hubo una reunión para pactar un referendo que le de facultades al presidente para avalar el proceso de paz.

-Se revelan detalles de una importante operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía, en los departamentos de Choco y el Meta.

-Siete firmas presentaron oficialmente propuestas para asumir el proceso de instalación de los taxímetros en Barranquilla.