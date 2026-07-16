El encuentro entre el arte y las comunidades llega a nuevos territorios de Colombia

La circulación de las artes y los saberes continúa abriendo caminos en Colombia. Durante el mes de julio, nuevas ciudades y escenarios se convertirán en puntos de encuentro entre artistas, gestores culturales y comunidades gracias a la segunda fase de Circuitos Vivos, la plataforma del Sistema Nacional de Circulación Artística y Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que busca fortalecer el acceso a la cultura desde los territorios.

La iniciativa, que en su primera etapa reunió a más de 12.000 asistentes y recorrió 7.558 kilómetros por diferentes regiones del país, amplía ahora su presencia con una programación gratuita que llegará a Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, Pamplona, Armero, Medellín, Quibdó, San Agustín e Ipiales, consolidando escenarios donde el arte se convierte en un espacio para el diálogo, la memoria y la construcción de comunidad.

La cultura como espacio de encuentro

Más allá de la presentación de espectáculos artísticos, la estrategia propone experiencias que acercan a las personas a distintas expresiones culturales, promoviendo el reconocimiento de la diversidad que caracteriza al país.

Entre las novedades de esta segunda etapa se encuentra la incorporación de la Casa Bolívar, en el centro histórico de Cartagena, un espacio patrimonial que fortalecerá la circulación artística en la región Caribe y que permitirá conectar la memoria histórica con las expresiones culturales contemporáneas.



A este recorrido también se suma la Casa de Cultura de Paz Betsabé Espinal, en Medellín, donde la programación estará orientada a acercar la oferta cultural a nuevos públicos y promover escenarios de convivencia, diálogo y participación ciudadana a través del arte.

Foto: Ministerio de Cultura

Una programación construida desde los territorios

Circuitos Vivos nació con el propósito de entender la cultura como un derecho y como una herramienta para fortalecer el tejido social. En su convocatoria nacional participaron cerca de 1.400 propuestas de música, danza, teatro y circo provenientes de diferentes regiones del país. Tras un proceso curatorial fueron seleccionadas 58 agrupaciones y proyectos artísticos, que hoy hacen parte de la programación que recorre Colombia.

"Circuitos Vivos, como una de las principales apuestas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, continúa ampliando su alcance para que cada recorrido sea una oportunidad de encuentro entre personas, generaciones y culturas, demostrando que la circulación artística también es una forma de construir confianza, fortalecer la empatía, la unidad y generar nuevas conversaciones sobre lo que significa habitar y compartir el territorio", afirmó Maira Salamanca, directora de Artes.