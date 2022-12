El oscuro panorama de las prostitutas colombianas en España

prostitutas colombianas en España.



“El libro surge casi como una experiencia cercana a mi propia identidad (…) Te encuentras que eres un extranjero y te llaman por la nacionalidad, empiezas a sentir y a escuchar el rumor de que las colombianas habitualmente estaban trabajando en la prostitución y me quedé investigando y trabajando en el tema del estigma y las historias de vida”, dijo.



Cortés manifestó que es curioso lo que ocurre con las colombianas, pues al recorrer lugares “donde posiblemente podrían estar las prostitutitas me encuentro con la gran sorpresa que de 100 mujeres que se encuentran concentradas ejerciendo la prostitución, fácilmente 70 podrían ser colombianas”.



Sin embargo, advirtió que las estadísticas no “siempre son tan confiables porque en un escenario tan marginal es muy complicado que la gente confiese o abiertamente exprese que está en esto”.



Con respecto al porqué las mujeres recurren a este oficio, Cortes expresó que “hay que tener en cuenta el escenario de vida donde socializan en Colombia, es evidente que las mujeres han estado sometidas al maltrato, es fácil encontrar que han sido víctimas de violaciones de sus propias familiares”.