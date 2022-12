En la fuerza pública no puede haber ni amnistía ni indulto: fiscal Montealegre

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que los miembros de la fuerza pública no tendrían las mismas condiciones en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc sobre el tema de justicia.



“La fuerza pública considera que no hay que igualdad con la guerrilla frente a las sanciones alternativas. Hay que decir que en la fuerza pública no puede haber ni amnistía ni indulto, por eso puede pensarse que si el soldado no alcanza la categoría de máximo responsable frente a los delitos, puede acogerse a la renuncia condicionada al ejercicio de la acción penal como lo exige la Constitución”, explicó el fiscal Montealegre.



Sin embargo, enfatizó en que, así como los guerrilleros, los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía también deberán contribuir a la verdad.



Frente a los casos de ejecuciones extrajudiciales dijo que “no es posible afirmar a priori que todos los casos tienen que ver con el conflicto armado”.

Añadió que cada caso concreto de falsos positivos deberá cumplir el umbral de conexidad para ser procesado en el marco de la paz.





Escuche en este audio información de:

-Chile y Perú han resagado su crecimiento económico hasta el 2,3 y 2,4 por cientos.

-Climaco Fernández de 64 años de edad falleció vía Neiva-Rivera dentro del bus de transporte colectivo.

-Israel levantará restricción de acceso a palestinos en la zona de las esplanadas de las mezquitas.

-2000 policías cuidaran a los hinchas para el partido Colombia Perú en Barranquilla.

