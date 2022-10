Es un claro caso de discriminación: exporrista del Junior que denunció racismo

Shirly explicó que recibió un mensaje de voz de Carmen Acuña, líder del grupo de porristas del Junior, en el que le explicaba que no podía continuar como ‘Muñeca’ porque se veía “muy diferente a las demás y ya sea por mi color de piel o mi estatura ahí me están discriminando”. (Lea acá también: Líder de porristas del Junior mintió; era ella quien quería sacar a Shirly ).

Agregó que comprobó que la decisión la tomó Acuña pues “la compañía y el equipo ya se pronunciaron y dijeron que ellos no tenían nada que ver con esa determinación”.

Afirmó que está “orgullosa” de ser quien es, “y seguiré fuera del grupo porque mañana yo no voy a amanecer blanca y con el pelo liso”.

Reveló que llevaba únicamente cuatro partidos con las ‘Muñecas’ del Junior de Barranquilla pero pese a esto afirma que “lo de sacarme me sorprendió porque nunca me trataron mal, nunca hubo nada de discriminación”.

Agregó que “hay quienes me han preguntado que si tal vez estaba en periodo de prueba y no lo pasé pero eso no es cierto, si así hubiera sido me lo hubieran dicho, es que al mensaje de Carmen le faltó decir que era por mi color de piel”.