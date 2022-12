En Escena recopilamos las 25 mejores canciones de un año grandioso para la música: 1985. El listado incluye granes éxitos como Saving all my love to you de Whitney Houston o Shout de Tears of Fears.

Publicidad

Sin embargo, destacan las tres canciones que encabezan el escalafón:

3- Wake me up before you go-go de Wham!

Publicidad

2- Like A Virgin de Madonna

Publicidad

1- Careless Whisper de George Michael