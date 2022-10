Estas son las películas más esperadas para el 2016

Será el mexicano Alejandro González el que se encargue de abrir el año con "The Revenant", una película de supervivencia y venganza que se desarrolla en la América del siglo XIX, en la naturaleza más salvaje e inhóspita, con un Leonardo DiCaprio que busca el ansiado Óscar -lleva cinco nominaciones sin éxito- con su papel de trampero herido por un oso y abandonado por sus compañeros.

Igualmente madrugador será Quentin Tarantino, que estrena a comienzos de enero "The Hateful Eight", un western ambientado años después de la Guerra de Secesión, que cuenta con Jennifer Jason Leigh, Kurt Russell, Channing Tatum, Samuel L. Jackson o el mexicano Demián Bichir.

Otra de las películas fuertes de comienzos de año será "Spotlight", filme con Michael Keaton, Mark Ruffalo o Rachel McAdams sobre la investigación periodística que destapó los abusos a menores en la iglesia católica de Boston, que recupera la mejor tradición del cine político de los setenta.

También "The danish girl", con Eddie Redmayne en la piel de una transexual y con una gran Alicia Vikander como coprotagonista, o la nueva comedia de los hermanos Coen, "Hail, Caesar!", protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, filme que será el encargado de inaugurar el Festival de cine de Berlín.

En lo que se refiere a los superhéroes, en febrero abrirá fuego "Deadpool". Ryan Reynolds se pondrá el traje de este mercenario inestable de Marvel, acompañado por la brasileña Morena Baccarin ("Homeland").

El "Batman vs Supermán" de Zack Snyder se estrenará en todo el mundo a finales de marzo, con el morbo de ser la primera vez que los dos personajes más carismáticos de DC Cómics compartan pantalla grande. A ellos se unirá Gal Gadot como Wonder Woman, así como Amy Adams, Jesse Eisenberg o Jeremy Irons.

Disney contraatacará en mayo enfrentando a dos de los principales héroes de Marvel, Iron Man (Robert Downey Jr) y Captain America (Chris Evans) en "Civil War" en una lucha de seguridad frente a libertad, una cinta en la que aparece por primera vez Tom Holland con el traje de Spiderman.

Y "X-Men: Apocalypse", que llegará a los cines en mayo, cerrará la trilogía que comenzó con "X-Men: First Class". Michael Fassbender (Magento), James McAvoy (Charles Xavier), Jennifer Lawrence (Mystique) y Nicholas Hoult (Beast) repiten en una saga en la que se estrenan Sophie Turner, como la joven Jean Grey, y Oscar Isaac como el Apocalypse que da título a la película.

La penúltima de "Divergent", la adaptación del videojuego "Warcraft", "Star Trek Beyond" -con Idris Elba y Zoe Saldaña- y "Suicide Squad", que reunirá a los grandes villanos de DC –Jared Leto, Margot Robbie o Cara Delevingne- completan la oferta de puro entretenimiento.

En 2016 llegará lo nuevo de Jodie Foster como directora, "Money Monster", con Julia Roberts y George Clooney o "Alice through the Looking Glass", con Johnny Depp, Mia Wasikowska y Anne Hathaway, continuación de "Alice in Wonderland", de Tim Burton.

En el terreno de la comedia, el gran Bill Murray tendrá una aparición en el nuevo y femenino "Ghostbusters", con Melissa McCarthy, Kristen Wig y Kate McKinnon a la cabeza.

Además Ben Stiller vuelve con "Zoolander 2" -con el fichaje de Penélope Cruz-, Bridget Jones -con Renée Zellweger y Patrick Dempsey- buscará ser madre, y la familia Portokalos regresa en "My Big Fat Greek Wedding 2".

Del cine en español destaca lo nuevo de Pedro Almodóvar, que estrenará el 18 de marzo su "Julieta", un drama que es la "historia de la espera de una madre", en palabras del director.

En el terreno infantil, en 2016 el pez desmemoriado de "Finding Nemo", Dory, tendrá su propia película de Pixar, mientras que Disney estrenará "Zootopia", una de animación protagonizada por animales; nuevas versiones de dos clásicos, "The Jungle Book" y "Pete's Dragon", o "Moana", una exótica fábula musical.

La adaptación al cine del juego de "Angry Birds" y una nueva "Ice Age" completan la oferta de animación.

Sin animación, pero cine familiar, el nuevo proyecto de Steven Spielberg, "The BFG", en el que una niña (Sophie) se encuentra con un gigante amistoso.

Y para cerrar el año, el primer 'spin-off' de "Star Wars", que se titulará "Rogue One" y estará protagonizada por Felicity Jones, Diego Luna, Forrest Whitaker o Mads Mikkelsen, entre otros. Una historia que sigue a un grupo de rebeldes que tratan de robar los planos de la temible Estrella de la Muerte.

La mejor forma de seguir alimentando la expectación por la saga "Star Wars" antes de la próxima entrega, prevista para 2017.

