Farc apoya al Gobierno y dice que es necesario refrendar acuerdos de paz

Este jueves la guerrilla de las Farc emitió un comunicado rechazando la posición del fiscal general Eduardo Montealegre, que señaló que no sería necesario un referendo para avalar los acuerdos logrados en La Habana .

En el texto, las Farc explican que están de acuerdo con el Gobierno en que es necesario el apoyo del pueblo colombiano y ratificarlo en las urnas. El grupo guerrillero afirma que la paz no es un proceso jurídico, sino un hecho político.

"Un acuerdo logrado por encima de cualquier interés particular o de grupo, si no apela al constituyente primario para su efecto de validez, nada podrá garantizar a los colombianos. No queremos una paz convenida exclusivamente con poderes constituidos que no pueden propiciar la seguridad jurídica necesaria para que la reconciliación nacional sea estable y duradera. Sólo el poder constituyente, partero de los poderes constituidos, garantiza el buen rumbo de la paz buscada", dice el grupo guerrillero.

Las Farc agrega que no se puede prescindir de la participación del pueblo en la construcción e implementación de los acuerdos y que "la refrendación del acuerdo final es un paso fundamental si queremos lograr una paz estable y duradera".

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La Fiscalía ya definió los investigadores para esclarecer lo ocurrido en el tiroteo al interior de la Dirección Nacional de la Policía que dejó dos muertos y un herido.

-El abogado Jaime Granados, defensor del director del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, le lanzó un reto al vicefiscal General de la Nación.

-El alto precio del dólar está encareciendo el servicio de transporte de carga.

-En octubre estaría lista la obra de la calle 94 en Bogotá, según anunció el Distrito.

-Las autoridades encontraron 50 kilogramos de cianuro y una bolsa plástica con tres kilogramos de acetato de plomo dentro de una ambulancia en Antioquia.

-Apareció en Popayán el periodista que había desaparecido desde hace dos días. El comunicador fue encontrado pidiendo auxilio en un paraje del norte de la ciudad.

-Los dirigentes de la oposición venezolana se declararon inconformes ante las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro.