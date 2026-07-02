Franz, nueva película sobre Franz Kafka, llega a Colombia: así retrata al escritor detrás del mito

La directora polaca Agnieszka Holland vuelve a la pantalla grande con Franz, una película que se aleja del formato tradicional de las biografías para ofrecer una mirada más íntima y compleja sobre la vida del escritor Franz Kafka. Tras su paso por importantes festivales internacionales, como el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y el Festival de San Sebastián, la producción llegará a las salas de cine en Colombia el próximo 2 de julio.

Lejos de presentar una narración lineal de los hechos que marcaron la vida del autor de La metamorfosis y El proceso, la película construye un relato fragmentado que busca adentrarse en la personalidad, las emociones y los conflictos internos de uno de los escritores más influyentes del siglo XX.

Una biografía que rompe con el formato tradicional

En Franz, Agnieszka Holland propone una estructura narrativa que combina distintos puntos de vista, cambios temporales y elementos que oscilan entre la realidad y la imaginación. El resultado es una aproximación cinematográfica que intenta reflejar la manera en que Kafka experimentaba el mundo y transformaba esas vivencias en literatura.

La historia acompaña al escritor desde sus primeros años en Praga hasta los últimos momentos de su vida en Viena. A lo largo de ese recorrido, la película aborda aspectos personales y creativos que marcaron su existencia, mostrando cómo la escritura se convirtió en una necesidad frente a las presiones familiares, laborales y sociales.



Más que reconstruir cada episodio de su biografía, la directora busca retratar el universo emocional del autor, explorando las tensiones, los miedos y las contradicciones que alimentaron una obra que continúa siendo referente de la literatura universal.

El conflicto con su padre y las relaciones que marcaron su vida

Uno de los temas centrales de la película es la compleja relación entre Franz Kafka y su padre, Hermann Kafka, presentada como un vínculo atravesado por la exigencia, la incomprensión y las expectativas que el escritor nunca logró satisfacer completamente.

Esa relación, ampliamente documentada en la vida del autor y reflejada en textos como la célebre Carta al padre, aparece como uno de los factores que influyeron en su personalidad y en la construcción de muchos de los temas presentes en su literatura.

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La producción también dedica espacio a las mujeres que desempeñaron un papel fundamental en su vida. Entre ellas se encuentra su hermana Ottla Kafka, considerada uno de sus principales apoyos emocionales, así como la escritora y periodista Milena Jesenská, con quien sostuvo una intensa relación intelectual y personal que quedó registrada en una amplia correspondencia.

Entre la realidad y lo onírico

El actor alemán Idan Weiss asume el reto de interpretar a Kafka en una historia que mezcla elementos históricos con recursos visuales y narrativos cercanos al sueño, el absurdo y la tragicomedia.

Ese enfoque busca trasladar al espectador a una experiencia similar a la que transmiten los textos del escritor checo, donde la realidad suele transformarse en escenarios inquietantes y cargados de simbolismo.

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La propuesta visual también incorpora momentos en los que la película rompe la cuarta pared para establecer un contraste entre la figura histórica de Kafka y la manera como su imagen ha sido incorporada en la actualidad a la industria turística de Praga, convertida en un destino donde el autor es uno de los principales símbolos culturales.

Una reflexión sobre el legado de Franz Kafka

Además de recorrer la vida del escritor, Franz plantea una reflexión sobre una de las mayores paradojas de la historia de la literatura: Kafka pidió antes de morir, en 1924, que sus manuscritos fueran destruidos, deseo que finalmente no fue cumplido.

Gracias a la decisión de conservar y publicar esos textos, su obra terminó convirtiéndose en una referencia indispensable de la literatura moderna y en una influencia para generaciones de escritores, filósofos y artistas.

La película explora precisamente esa contradicción entre el hombre reservado y lleno de dudas y la figura universal en la que terminó transformándose con el paso del tiempo.

Producción y estreno en Colombia

Franz es una coproducción entre República Checa, Polonia y Alemania. El guion fue escrito por Agnieszka Holland junto con Marek Epstein y cuenta con las actuaciones de Idan Weiss, Peter Kurth y Aaron Friesz.

La banda sonora estuvo a cargo de la agrupación polaca de rock alternativo Trupa Trupa, cuya propuesta musical aporta un tono contemporáneo a una historia ambientada en la Europa de comienzos del siglo XX.

Con una duración de dos horas y siete minutos, la película llegará a las salas de cine colombianas distribuida por Cine Colombia, ofreciendo una nueva aproximación a la figura de Franz Kafka, centrada no solo en el autor de algunas de las obras más influyentes de la literatura, sino también en el ser humano que enfrentó conflictos personales, familiares y creativos que terminaron dando forma a un legado que permanece vigente más de un siglo después.