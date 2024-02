¿Hay responsabilidad de los padres por los delitos que cometen sus hijos?

El reciente juicio en los Estados Unidos, que ha captado la atención mundial, plantea una pregunta fundamental: ¿Son los padres responsables de los delitos cometidos por sus hijos menores de edad? En medio de este debate, surge una reflexión importante sobre el papel de la comunicación entre padres e hijos y su responsabilidad en el comportamiento juvenil.

Si bien el joven perpetrador ha sido condenado a cadena perpetua, las miradas también se dirigen hacia los padres y su influencia en la vida y decisiones de sus hijos.

Julian De Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, en Mañanas Blu examinó cómo ha evolucionado la relación entre padres e hijos en la actualidad y cómo esta dinámica puede afectar el comportamiento de los jóvenes.

“Lo primero que hay que decir es que un padre incide de manera determinante la estructura ética de un muchacho, la capacidad para socializar que tenga. Todos sabemos que somos muy parecidos a como fueron o cómo son nuestros padres. Yo sí creo que estamos ante un caso muy interesante que podría trazar una nueva legislación en Estados Unidos. Es claro que lo que hacemos como padres determina qué hijos van a hacer en el futuro”, señaló.

¿Cómo ha influido el avance de la tecnología en la crianza de los hijos?

En la era digital y de las redes sociales, la comunicación entre padres e hijos ha experimentado cambios significativos. La inmediatez de la tecnología ha transformado la forma en que nos conectamos, pero también ha generado nuevas barreras en la comunicación familiar.

Los niños y adolescentes están más expuestos que nunca a una avalancha constante de información y estímulos, lo que puede dificultar el establecimiento de vínculos sólidos con sus padres.

"Yo creo que es muy irresponsable un padre que le compra un revólver, creo que es muy irresponsable un padre que le prohíbe interactuar con niños y que lo encierra en su cuarto. Si los padres tenemos responsabilidad, qué es lo delicado del caso que se está discutiendo en Estados Unidos, eso puede afectar la vida de los demás niños y de los demás jóvenes y puede llegar incluso incluso a causar una masacre. Esta es una cultura que ha sido muy permisiva con las redes y muy permisiva con las armas"

¿Cómo ha cambiado la relación de padres e hijos en la sociedad?

Señaló que la comunicación entre padres e hijos es un pilar fundamental en el desarrollo saludable de los jóvenes. Más allá de las responsabilidades legales, los padres tienen la responsabilidad moral de cultivar relaciones sólidas con sus hijos y proporcionarles el apoyo y la orientación necesaria. El especialista abordó los cambios en la sociedad sobre la relación entre familiares.

“Sí hay unos cambios muy grandes. Los niños actuales viven más solos, tienen menos vínculos. Son niños que no tienen hermanos, no tienen tíos, primos, abuelos y si los tienen, casi no se comunican, pero también son niños más expuestos no solo al delito. Estos ya estamos ante un caso extremo, pero son más expuestos a crisis emocionales porque son niños que tienen menos vínculos, viven más tristes, viven con menos esperanza”, indicó.

Finalmente, se refirió en la que, según él, es la edad adecuada para entregarles aparatos electrónicos a los menores y cuál es la incidencia de proporcionales estos dispositivos a temprana edad. Además habló del impacto de las redes sociales es los menores.

"En ningún caso en primaria en ningún caso y en bachillerato: Hay que restringir el uso y el uso tiene que estar mediado tanto en la familia como en los colegios. Por ejemplo, en el comedor no podría estar el espacio. Por ejemplo, en el cuarto tampoco debería haber el acceso a la red, pero darle a un niño de menos de diez años una tablet es volver a ese niño un niño más inmaduro", concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: