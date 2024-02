Estados Unidos se enfrenta a una grave epidemia de ITS, según expertos: "Está fuera de control"

Estados Unidos está enfrentando una grave epidemia de infecciones de transmisión sexual (ITS), según la Coalición Nacional de Directores de ETS, quienes afirman que la situación está "fuera de control". La advertencia surge tras la publicación del informe anual de datos sobre ITS por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

En un comunicado en línea, los CDC expresan su exasperación: "Una vez más, en los Estados Unidos se notificaron más de 2,5 millones de casos de clamidia, gonorrea y sífilis". El informe anual de ITS revela tendencias preocupantes, mostrando un constante aumento en los casos notificados desde 2018 hasta 2022.

La clamidia se mantiene como la ITS más común en 2022, liderando las estadísticas desde hace años. Sin embargo, lo que más preocupa a los funcionarios de salud es el alarmante aumento de los casos de sífilis. Según datos de los CDC, los casos de sífilis en todas las etapas han experimentado un aumento del 80 por ciento en los últimos cinco años.

Ante esta situación, los funcionarios de los CDC están instando a una "rápida innovación y colaboración" de todos los expertos en salud pública involucrados en la prevención de las ITS. Diversas asociaciones de salud, incluida la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades (NACCHO), la Asociación Estadounidense de Salud Sexual, la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y la Coalición Nacional de Directores de ETS (NCSDDC), se han unido a este llamado.

En una declaración, la NCSDDC advierte que la nación enfrenta una "crisis de salud pública que se deteriora rápidamente y pone en juego vidas reales". Hacen hincapié en la necesidad urgente de fondos para brindar servicios básicos de detección, tratamiento y prevención, especialmente frente al descontrol de la sífilis.

Aunque el presidente Biden ha presentado un plan de múltiples agencias para abordar el aumento de los casos de ITS en Estados Unidos, la financiación para la iniciativa sigue siendo incierta. El director del NCSDDC, David Harvey, advirtió el año pasado que la prevención de las ITS fracasaría si no se asignaban adecuados fondos para la salud en general.

"La administración Biden merece elogios por resaltar la consecuencia más grave de la epidemia de ITS del país: la sífilis congénita", declara el NCSDDC en su anuncio más reciente. Sin embargo, subrayan que el liderazgo federal será ineficaz si las comunidades no reciben los fondos necesarios para abordar la crisis de manera efectiva.