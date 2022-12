“Hay un sesgo de racismo”: defensa de familia de joven muerto en EEUU por Taser

Donaldo del Villar, abogado de la familia Hernández, habló en Mañanas BLU 10AM sobre la decisión de la Fiscalía de EE.UU. de no presentar cargos contra el policía responsable de la muerte del joven colombiano Israel Hernández, quien falleció en 2013 tras recibir una descarga de una pistola eléctrica en Miami Beach.



Teniendo en cuenta que la Fiscalía norteamericana consideró que el uniformado debía ser exonerado por considerarla una muerte accidental, el jurista dijo que cabe una sanción contra el policía implicado (Lea también: Que ciudadanos usen Taser demostraría ineficiencia del Estado: Germán Varón ).



“El hecho de que sea accidental no quiere decir que exista una total exoneración de responsabilidad por parte de quien ejecutó esa arma letal (…) ese informe de Medicina Legal que dio cuenta la prensa internacional y nacional arrojó que Israel murió por un infarto, pero obviamente ocasionado por esos dispositivos electrónicos”, agregó.



Incluso, dijo que es “indudable” que en la decisión también influyó que fue un colombiano el fallecido. “Aquí hay cierto sesgo de racismo”.



Entre tanto, la Cancillería de Colombia anunció que revisará la decisión de la Fiscalía de Estados Unidos.



El Ministerio de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que "revisará", a través de su consulado en Miami, "la decisión adoptada y sus alcances, y continuará brindando acompañamiento y asesoría a la familia teniendo en cuenta que existen recursos a los cuales la familia podría acudir con el fin de que se continúen las investigaciones" (Lea también: Palomino no se opone a que los ciudadanos puedan usar pistolas Taser ).



La reacción colombiana llega un día después de que la fiscal estatal para el condado Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle, decidiera no presentar cargos contra el policía Jorge Mercado porque "la investigación ha determinado que estaba legalmente justificado el uso de la fuerza" por parte del agente.



Israel Hernández-Llach, de 18 años, murió de un paro cardíaco en agosto de 2013 tras recibir un disparo de una pistola Taser por parte de Mercado cuando fue sorprendido por varios agentes pintando un grafiti en un local desocupado de Miami Beach.



Poco después la familia solicitó el arresto del policía que le disparó.



En el proceso, recordó la Cancillería, funcionarios del consulado colombiano prestaron "asistencia y acompañamiento" a la familia Hernández y se reunieron con diversas autoridades locales como Medicina Legal, la Alcaldía de Miami Beach, Fiscalía de Miami Dade County y el Departamento de Policía de Miami Beach, entre otros (Lea también: ¿Qué tanto sabe del taser? Conozca cómo y por qué se elaboró esta pequeña arma ).



Ahora, tras la decisión de la Fiscalía, reiteraron la "disposición para continuar brindando la asistencia consular y acompañamiento necesario".



Con EFE