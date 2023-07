La colombiana Julieth Lozano es la mejor cantante del mundo, según BBC Cardiff Singer of the World

Este sábado, 29 de julio, en El Radar con Ricardo Ospina, estuvo Julieth Lozano, artista colombiana reconocida recientemente como la mejor cantante del mundo.

Graduada de la universidad central, ganadora de varios concursos de música en Bogotá y Maestra en Interpretación y Artista en Ópera del Royal College of Music en Londres, a sus 31 años Julieth lozano se convirtió en la cantante lírica más importante del país y en la mejor del mundo.

En diálogo con Ricardo Ospina expresó la incredulidad y las sensaciones que vivió al recibir el premio de la audiencia, Dame Kiri Te Kanawa del BBC Cardiff Singer of the World, que la acredita como la mejor interprete lírica del mundo.

"Esto ha sido una locura, todavía no me identifico, yo no me siento así", manifestó la intérprete.

La reacción del público ha sido para ella muy gratificante pues es la recompensa a una vida de trabajo dedicada al arte: “Me alegra mucho ver que se haya recibido de esta forma tan bonita un premio que ha sido de tantos años de trabajo”.

El recorrido de la cantante ha dado sus frutos con mucha dedicación y esfuerzo para ella: “Esto ha sido de todo, una montaña rusa de emociones y pues creo que es el inicio, creo que vienen más, yo estoy lista con mi paquetico de adrenalina porque esto va a ser así”.

"Yo empecé esta carrera convencida de que iba a ser así de loca. Los altos son muy altos y los bajos muy bajos, pero yo amo el arte y amo lo que hago", agregó Julieth Lozano.

Al expresar lo que siente por la música y específicamente por el canto su declaración fue muy emotiva: “vale la pena yo amo el arte y amo esto que hago, y si las lágrimas han sido muchísimas, pero de la misma forma las sonrisas y la emoción también son gigantes”, resaltó.

Vea la entrevista completa aquí: