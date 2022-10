La primera vez que vio a George Clooney, Jennifer Garner tenía piojos

actor tenía piojos.

"Todos teníamos piojos. Me pica solo de pensar en ello. Esto fue hace años. Hay gente como Lice Lady [empresa especializada en tratamientos contra piojos] que te revisan cuidadosamente el cabello y luego te ponen un producto grasiento cuyo olor es una mezcla entre azufre y romero. Y te tienes que poner el producto cada día durante un mes. Un día Ben llegó pronto a casa, se dio una ducha y me dijo: 'Oye, hay una fiesta. Me apetece ir. Vamos'. Yo le dije: 'No puedo, necesito darme una ducha'. Yo tenía puestos unos pantalones de camuflaje y apestaba en todos los sentidos. Pero él insistió: 'Vamos, quiero que vengas conmigo'", contó Garner en el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

"Cuando llegamos, a la persona a la que primero vi fue a George Clooney, y yo todavía no lo conocía. Yo estaba pensando: 'Oh, qué sexy es'. Así que lo miré, me acerqué a él y estuve hablando con él intentando actuar como si todo fuera normal, pero me di cuenta de que él me olió. Pero intentó ser educado", continuó la artista.